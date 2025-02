El poble a mitja hora de Tarragona que amaga una infinitat de cales ocultes amb aigües turqueses

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

A només mitja hora de Tarragona, es troba l’Ametlla de Mar, un encantador poble mariner que amaga una infinitat de cales i platges verges envoltades de paisatges naturals impressionants. Així doncs, aquest municipi, ubicat a la Costa Daurada, permet escapar de les multituds i de les zones massificades i gaudir així d’un ambient més tranquil.

Encara que no és un dels destins més coneguts de la regió, l’Ametlla de Mar disposa d'una costa de 20 quilòmetres de longitud, fet que li permet oferir de fins a 30 platges i cales de tot tipus. Des de grans sorrals de fina sorra fins a petites cales amagades entre penya-segats i vegetació, aquest racó de Tarragona té espais per a tots els gustos.

Les platges i cales de l’Ametlla de Mar

Entre els seus enclavaments més coneguts es troba la Platja del Fangar, famosa per la seva amplitud i el seu far, que s’alça amb força davant d’un entorn natural salvatge. Però també es poden descobrir joies com la cala Pixavaques o la cala Calafató, dues boniques cales amb bandera blava, perfectes per a relaxar-se en aigües turqueses.

Les opcions són tan variades que sempre hi ha una platja que s’adapta al tipus d’ambient que busques: des de zones més tranquil·les, ideals per a desconnectar, fins a racons on es pot gaudir de la companyia de la teva mascota o practicar nudisme.

Les aigües cristal·lines conviden a gaudir d’activitats aquàtiques com el caiac, el busseig o l'esnòrquel. A més, per a aquells que els apassioni el senderisme, diverses rutes recorren els penya-segats de la costa i ofereixen vistes panoràmiques espectaculars.

Un destí perfecte per a tota mena de viatgers

L’oferta de l’Ametlla de Mar no només es limita a les platges, sinó que també es pot gaudir de l’arquitectura tradicional del poble, passejar pels seus carrers plens d’història i delectar-te amb la gastronomia local, on els productes del mar són els grans protagonistes.

La localitat també s’ha convertit en un destí de referència en les rutes per les Terres de l’Ebre, una zona en la qual la naturalesa, com en el proper delta de l’Ebre, és l’autèntica protagonista. De fet, l’Ametlla de Mar és el punt de partida ideal per a explorar altres meravelles naturals de la regió.

Com arribar a l’Ametlla de Mar

L’Ametlla de Mar es troba a només 53 quilòmetres de Tarragona, fet que facilita el seu accés des de la capital i altres localitats properes. Si es va amb cotxe, es pot arribar en uns 40 minuts per l’AP-7. També hi ha opcions de transport públic, com el tren, que connecta Tarragona amb l’Ametlla de Mar en aproximadament una hora, o els autobusos que recorren la Costa Daurada. Sigui quin sigui el mitjà de transport, arribar a aquest pintoresc poble és fàcil i ràpid.