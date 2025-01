Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Al cor del Priorat, a tan sols 45 minuts de Tarragona, es troba Bellmunt del Priorat, un pintoresc poble on està situada una destil·leria familiar que, el març de l’any passat, va aconseguir el guardó al Millor Vermut de Catalunya en els Premis Vinari. Es tracta de Priorat Lab, un celler que ha sabut combinar tradició i avantguarda en l’elaboració del seu vermut Dos Déus Origins Red Reserve, un producte únic que va conquerir el paladar dels experts.

El vermut, aquesta beguda tan característica de la cultura espanyola, està elaborat a base de vi blanc, absenta i una mescla d’herbes que aporten l’essència distintiva de cada productor. A Catalunya, i especialment a Reus, el vermut ha estat sempre una tradició profundament arrelada. Tanmateix, la moda del vermut local ha fet que, en les darreres dues dècades, qualsevol racó del país s’hagi sumat a la producció d’aquesta beguda, i Bellmunt del Priorat no ha estat l’excepció.

Cristina Guix, fundadora i directora de Priorat Lab, va explicar, en obtenir el premi, que "és un reconeixement a la feina ben feta, ja que sempre posem molta atenció en tots els processos, vigilem cada partida perquè el vermut sempre conservi l’essència que ho fa singular i diferent”.

I és que, en el vermut Dos Déus Origins Red Reserve, el secret està en la combinació d’envelliments en botes de Jerez i botes de Priorat, on el vermut madura durant entre 8 i 10 mesos, fet que li atorga un perfil únic i sofisticat. Aquest vermut es distingeix no només pel seu procés d’elaboració, sinó també pel seu sabor.

A la boca, Dos Déus Origins Red Reserve presenta les aromes clàssiques del vermut, amb una notable presència d’absenta i genciana, acompanyades d’una sensació semidolça i equilibrada per una alta acidesa i notes amargues. Al nas, les espècies com el clau i la nou moscada es fusionen amb les subtils notes afustades, donant com a resultat una beguda complexa i molt saborosa.

Els Premis Vinari, un dels esdeveniments més importants al món vitivinícola català, han premiat Priorat Lab en tres edicions, consolidant al celler com un referent dins del sector. No és la primera vegada que el vermut de Bellmunt s’emporta el màxim guardó: el celler també ha estat guardonat amb l’Or al Millor Vermouth Cocteleria i el Gran Or al Millor Vermouth Innovador.