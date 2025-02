Aquest és el barri més ric de Reus: la renda mitjana per llar és de més de 55.000 euros

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Reus ha estat històricament un referent en el sector del comerç i els serveis, especialment per la presència de grans empreses a la zona. A més, Reus és coneguda pel seu potent sector industrial, en particular en àrees com la metal·lúrgia, la maquinària i els productes químics, que continuen sent fonamentals, per al desenvolupament econòmic local.

En els darrers anys, la ciutat ha apostat també per la innovació i l’emprenedoria, amb un auge a les empreses emergents tecnològiques i els serveis avançats. Aquesta combinació de tradició i modernitat ha permès a Reus mantenir-se com un motor econòmic important dins de la província de Tarragona, impulsant no només la seva economia local, sinó també atraient inversions i talent.

A Reus, a diferència d’altres ciutats com Tarragona, les diferències de renda entre barris no són tan pronunciades. Mentre que a Tarragona les disparitats econòmiques entre zones són més evidents, a Reus les variacions són més reduïdes i no es reflecteixen de manera tan clara. No obstant, hi ha barris a Reus on el nivell d’ingressos dels seus habitants és superior, marcant una petita diferència econòmica entre les zones més exclusives i aquelles de rendes més modestes.

Quina és la zona més rica de Reus ?

Segons les dades més recents de l’Atles de Distribució de Renda 2022 de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la zona més rica de Reus es troba al costat del Parc Sant Jordi. L’esmentada zona, en la qual es troba, per exemple, el Centre Comercial la Fira de Reus, registra una renda mitjana per llar de 55.749 euros, la qual cosa la col·loca com la de més poder adquisitiu de la ciutat.

Altres barris destacats de Reus

Encara que la zona del Parc Sant Jordi lidera la classificació, l’anàlisi de les rendes mitjana i bruta de les diferents zones de Reus revela altres àrees amb nivells elevats de renda. Segons les dades de l’Estadística dels declarants de l’IRPF de l’Agència Tributària, l’àrea d’El Pinar-Barri Gaudí-Institut Pere Mata- Sol-I-Vista es troba en el punt més alt de la llista amb una renda bruta mitjana de 34.211 euros, el que es tradueix en una renda mitjana disponible de 27.129 euros.

A aquesta zona li segueixen la zona 'Centre' de Reus, amb una renda bruta mitjana de 33.303 euros (renda mitjana disponible de 26.509 euros), la Urbanització Sant Joan-La Fira-Parc de Sant Jordi, amb una renda bruta mitjana de 32.592 euros (renda mitjana disponible de 26.059 euros) i el barri Ample-Mare Molas-Ponent amb una renda bruta mitjana de 32.499 euros (renda mitjana disponible de 26.143 euros).

Els barris de Reus amb una renda mitjana més baixa

Si bé Reus disposa de zones d’alt poder adquisitiu, també existeixen barris amb una renda mitjana més baixa. Entre aquests es troben Llevant-Aeroport amb 26.838 euros de renda bruta mitjana i 22.026 euros de renda mitja disponible i Juncosa-Misericòrdia, amb una renda bruta mitjana de 26.771 euros i una renda mitjana disponible de 22.011 euros.