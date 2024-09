Vídeo: Les inundacions obliguen a tallar l'N-340 a l'Ametlla de Mar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les intenses pluges que afecten el litoral sud de Catalunya des de dimarts han provocat inundacions significatives i talls de trànsit. Aquest dissabte, l'N-340 ha quedat tallada a l'Ametlla de Mar en tots dos sentits de la marxa a causa de les inundacions.

Pel tall es fan desviaments en senti nord per la TV-3025 i en sentit sud per l'interior de la població. La situació meteorològica segueix sent complicada, amb xàfecs que continuen descarregant amb força al litoral de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona.

En les últimes 24 hores, a l’Ametlla de Mar s'han registrat 58.4 mm de precipitació acumulada, mentre que a l'Illa de Buda, situada al Montsià, s'han recollit 43.4 mm. Aquestes dades formen part d'un episodi de pluges que ha deixat més de 50 mm a sectors amplis del litoral del Baix Ebre i del Camp de Tarragona, especialment afectats per aiguats des de divendres.

Des de dimarts, les pluges acumulades han superat els 100 mm en diversos punts del litoral. A la comarca del Montsià, els 175.8 mm registrats als Alfacs han estat especialment notables, mentre que a l'Ametlla de Mar, el total acumulat és de 172.3 mm. Altres zones com Mont-roig del Camp i Tarragona també han superat els 100 mm, amb registres de 129.1 mm i 103.6 mm respectivament.

Amb els xàfecs encara actius i el risc de més precipitacions en les pròximes hores, es manté la vigilància davant possibles noves afectacions. La circulació per diverses vies secundàries també està compromesa, mentre que es recomana extremar la precaució en desplaçaments pel territori.