Rescaten tres persones atrapades en un vehicle arran dels xàfecs que han caigut a l'Ametlla de Mar

Aquest migdia, arran dels forts xàfecs que han afectat la zona de l'Ametlla de Mar, s'han registrat diverses incidències a les carreteres del municipi. A les 13.28 h, els serveis d'emergència han rebut un avís per un cotxe aturat a l'entrada de la urbanització Les Tres Cales a causa de l'acumulació d'aigua. Els tres ocupants del vehicle han estat assistits sense que es reportessin danys personals.

A més, s'han revisat els accessos a les urbanitzacions de Calafat i Sant Jordi d'Alfama per assegurar que no hi hagués cap altre vehicle atrapat per les inundacions. Tot i les pluges intenses, no s'han detectat més incidències greus a la zona. Els serveis d'emergència continuen alertes davant possibles complicacions derivades del temporal.