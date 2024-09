Tortosa, Roquetes i Alfara de Carles creen una nova mancomunitat per actuar als Ports

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els ajuntaments de Tortosa, Roquetes i Alfara de Carles (Baix Ebre) han anunciat que constituiran la Mancomunitat del Parc Natural del Port. L'objectiu prioritari del nou ens, segons han manifestat els alcaldes, serà la millora de la pista principal d'accés al massís, a més de promoure l'oferta turística de la zona i potenciar els productes de qualitat.

Els respectius plenaris aprovaran la creació entre aquest setembre i octubre. Una comissió a tres s'encarregarà de redactar els estatuts, que debatran en assemblea regidors dels tres municipis i seran aprovats definitivament per les corporacions.

Els alcaldes confien que l'ens serveixi per resoldre els problemes que genera la manca de manteniment del camí del Port, propietat en part dels tres municipis, un fet que dificulta l'actuació, segons argumenten. Concretament, s'actuarà en el camí de la zona urbana dels tres municipis, des de l’encreuament de la pujada al Mont Caro fins a la Font del Mascar i la Cova Avellanes. A més, la creació de la Mancomunitat permetrà sol·licitar subvencions a altres administracions.

«L'impuls d'aquesta nova mancomunitat permetrà el treball conjunt entre administracions locals en benefici del territori», ha apuntat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan. «Tenim una zona urbana on són necessàries actuacions per als ciutadans que hi viuen o aquells que estiuegen a la zona i serà molt més fàcil portar-les a terme a través d'una mancomunitat», ha afegit el de Roquetes, Ivan Garcia.

«Avui és un gran dia per al Port, iniciem una nova etapa que permetrà millorar l'accessibilitat al Parc Natural, que és un important actiu turístic i que garantirà més seguretat», ha refermat el batlle d'Alfara de Carles, Jordi Forné. Els tres municipis impulsors de la Mancomunitat han anunciat que deixen la porta oberta a la incorporació d'altres localitats al nou ens.

Et pot interessar: