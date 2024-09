El SEPRONA intervé 60 kg de Cranc Blau a l'Ampolla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil de Tarragona, en coordinació amb Inspecció de Pesca de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, han confiscat un total de 60 kg de cranc blau (Callinectes Sapidus) a la localitat de L’Ampolla. La intervenció es va dur a terme durant un dels dispositius conjunts que tenen per objectiu eliminar les irregularitats en el transport i la venda il·lícita d’aquest crustaci.

L’operatiu es va centrar a identificar transportistes i possibles punts de venda del cranc blau, del qual se sospitava que estava sent comercialitzat sense complir les normatives vigents. Durant els últims dies, en un d’aquests controls, es va detectar un vehicle que transportava 60 kg de cranc blau sense la documentació necessària per assegurar la seua traçabilitat, etiquetatge i higiene. Aquesta intervenció no només busca prevenir l’entrada de contaminants a la cadena alimentària, sinó també evitar l’evasió fiscal en la comercialització de productes pesquers.

Els fets han estat comunicats al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya per a l’obertura del corresponent expedient sancionador. Atès que els crancs intervinguts es trobaven en condicions òptimes, van ser entregats a un centre benèfic a la localitat de L’Aldea, contribuint així al suport dels col·lectius més vulnerables.

El SEPRONA de la Guàrdia Civil vetlla per la correcta traçabilitat i obtenció de productes pesquers per garantir la seva comercialització conforme a les normatives vigents, assegurant que la salut de les persones no es vegi compromesa per pràctiques il·legals. La vigilància constant d’aquests productes és essencial per garantir la seguretat de tots els ciutadans.

Et pot interessar: