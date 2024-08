Localitzen i desmantellen un taller mecànic clandestí a Campredó

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil de Tarragona, en el marc de les seves funcions pròpies que realitza per detectar activitats il·legals relacionades amb la gestió dels residus perillosos, va localitzar un taller il·legal en el nucli urbà de la localitat de Campredó, a l’interior de la planta baixa d’un habitatge en el qual es dedicaven a la reparació i manteniment de vehicles a motor de manera irregular.

A l’interior del local es van trobar diversos vehicles a motor que estaven sent reparats, així com la seva maquinària industrial, recanvis i eines específiques relacionades amb l’activitat citada. Els agents actuants van comprovar que el titular del taller mancava de la preceptiva Llicència d’Activitat Municipal i que no estava inscrit en el Registre de Seguretat Industrial pel que, arran de la inspecció, van imposar actes-denúncies per infraccions administratives d’activitat il·lícita i seguretat industrial.

Les denúncies van ser remeses a les autoritats competents en cada una de les matèries, tals com l’Ajuntament de Tortosa i el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Per part del SEPRONA de la Guàrdia Civil de Tarragona, es venen desenvolupant campanyes per al control dels tallers mecànics, ja que són instal·lacions susceptibles de causar danys al medi ambient o produir riscos per a les persones o béns, en alterar les condicions de salubritat per la manca de reciclatge dels productes de rebuig.

Aquest tipus d’activitats il·lícites també suposen competència deslleial sobre els competidors legals del mercat que compleixen les regles d’aquest sector, fomentant el desenvolupament d’una activitat econòmica «submergida», que comporta, entre altres, la no-tributació d’impostos, treballadors sense protecció, tant dels seus drets laborals com de seguretat física a més de generar un greu perjudici per a tota la societat. D’altra banda, es posa en risc la seguretat viària en realitzar reparacions mancades de control de qualitat i garantia dels treballs realitzats.

És molt important destacar el paper que juga el ciutadà a l’hora d’escollir on portar el seu vehicle a reparar, o realitzar el manteniment, ja que els establiments legals realitzen la seva activitat respectant el medi ambient, donen més garantia en els treballs que s’efectuen i són un comerç lícit.

