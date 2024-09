La Guàrdia Civil deté tres persones que esperaven ser auxiliats a l'AP-7 per tràfic de drogues

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A la matinada del dia 28 d’agost, a les 03:17 hores, agents de la Patrulla Fiscal i de Fronteres (PAFIF) de la Guàrdia Civil de L’Ametlla de Mar, que donaven servei a l’autopista AP-7 en sentit sud, van detenir tres persones per un presumpte delicte de tràfic de drogues en el punt quilomètric 307, en el terme municipal de L’Ampolla.

El succés es va iniciar quan els agents van observar un vehicle avariat al voral de l’AP-7. En prestar auxili als ocupants, dos homes i una dona, tots de nacionalitat espanyola i origen guatemalenc, els agents van percebre una forta olor de marihuana provinent de l’interior del vehicle. Després de procedir a un registre del vehicle i un escorcoll dels ocupants, es van trobar diverses substàncies estupefaents: 675 grams de marihuana, 993 grams de resina d’haixix, 552 grams d’haixix i 100 pastilles d’èxtasi de color rosa.

En ser interrogats sobre la propietat de la droga, els tres individus van mostrar una actitud titubejant, sent finalment el propietari del vehicle que es va fer responsable de les substàncies. Tanmateix, ja que les explicacions ofertes no van convèncer els agents, es va procedir a la detenció dels tres ocupants, amb les formalitats legals corresponents.

Addicionalment, es va descobrir que un dels homes detinguts incomplia una ordre d’allunyament vigent respecte a la dona que l’acompanyava , el que va motivar la imputació d’un delicte de trencament de condemna. Amb el suport de més patrulles sol·licitades a la Central Operativa de Serveis (COS), els tres detinguts van ser traslladats a la caserna de L’Ametlla de Mar per a la instrucció de diligències, que han estat entregades al Jutjat de Guàrdia dels de Tortosa.

La Guàrdia Civil reafirma el seu compromís amb el compliment de la llei i la protecció de la seguretat de les persones, actuant amb determinació per prevenir i combatre delictes contra la salut pública, com el tràfic de drogues. Aquestes activitats representen una greu amenaça per a la societat, i la seva lluita contínua és essencial per garantir el benestar i la seguretat de tots els ciutadans.

