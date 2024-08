Vuit detinguts a Barcelona acusats d'enviar haixix i marihuana a Europa a través de correu postal

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut vuit persones a Barcelona acusades de traficar amb haixix i marihuana a nivell internacional. Segons expliquen la policia catalana i l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, els detinguts tenien la base a Barcelona i distribuïen la droga en paquets a diferents punts d'Europa, principalment a França, a través de correu postal.

Tots els detinguts són de nacionalitat francesa i acumulen un total de disset antecedents per fets similars. S'han intervingut 53 quilos de marihuana, 64 d'haixix, 3 de llaminadures de THC, sis armes de foc i més de 20.600 euros en efectiu.

La investigació es va iniciar l'agost del 2023 quan es va intervenir paqueteria postal que contenia substàncies estupefaents i que havia estat enviada des de Barcelona a diferents països d'Europa.

Els investigadors van concloure que hi havia una direcció de l'entramat, començant per la preparació dels paquets i passant per la venda i el transports. També van determinar que hi havia una persona encarregada de buscar i gestionar domicilis tant pels integrants del grup com per dur a terme el negoci.

Després de mesos d'intervencions i de diverses identificacions, el passat 22 de juliol els cossos policials van entrar al centre de distribució i a quatre domicilis. Es van fer quatre escorcolls a Barcelona i un a Abrera. També es van intervenir 7 balances de precisió, 30 telèfons mòbils, 3 balises GPS i un inhibidor de freqüències.

