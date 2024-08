Desmantellen una plantació de marihuana amb 630 plantes a Santa Oliva

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Vendrell van detenir dimecres a Santa Oliva un home de 22 anys, com a presumpte autor dels delictes de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric.

La investigació va començar el passat mes de maig arran de diverses informacions que apuntaven a l’existència d’una plantació de marihuana a l’interior d’una casa unifamiliar ubicada a Santa Oliva.

Els investigadors van saber que es tractava d’una casa llogada des de l’any 2022 i que els propietaris havien tingut problemes amb el llogater per temes de subministres i obres a l’interior de l’immoble.

Durant la fase d’investigació, els mossos van comprovar que a la casa investigada s’estava produint defraudació de fluid elèctric amb un consum desproporcionat.

De les vigilàncies al lloc i gràcies a altres indagacions, els mossos van poder determinar que darrera de la plantació de marihuana que s’havia instal·lat a Santa Oliva hi havia un grup criminal format per tres homes. Tots tres s’havien repartit les tasques per fer el cultiu, la preparació i el tràfic de drogues.

A partir de tota la informació recopilada, dimecres passat agents d’investigació, amb el suport de Policia Científica, de l’Àrea Regional de Recursos Operatius, de Seguretat Ciutadana i de la Unitat de Drons van fer l’entrada judicial a la casa investigada.

Durant l’entrada van detenir un dels membres del grup i van desmantellar la plantació, en aquell moment de 630 plantes amb un pes de 200 kg. Els mossos també van desarticular tota la infraestructura valorada en uns 80.000 euros i van comprovar l’alt grau d’especialització de la plantació.

Els traficants havien modificat la casa per destinar-la al cultiu intensiu de marihuana i utilitzaven bombones de diòxid de carboni per accelerar el creixement de les plantes i obtenir més quantitat de cabdells.

La quantitat de plantes que es van intervenir en l’entrada i la droga que s’hauria pogut produir tindrien un valor de venta al mercat il·lícit d’uns 380.000 euros. Droga que, segons els investigadors, el grup hauria exportat cap a països del nord d’Europa.

El detingut ha passat avui a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell. Per als altres dos integrants del grup criminal identificats, els mossos han emès dues ordres de recerca i detenció.

