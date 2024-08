El govern de Tortosa portarà al ple la modificació del POUM per executar el projecte del complex dels Josepets

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, intervé a la sala de premsa de l'Ajuntament flanquejat per la primer tinent d'alcalde, Mar Lleixà, i el segon, Víctor Grau.ACN

El govern municipal de Tortosa portarà en un ple extraordinari previst la setmana vinent la modificació puntual del POUM per executar el projecte de complex esportiu i cultural a l'antic col·legi de Sant Josep, al barri del Rastre. La proposta preveu modificar provisionalment la fitxa 120 del catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals per poder descatalogar una de les naus del complex que es troba en estat de ruïna.

L'acord serà traslladat a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE) per a la seva aprovació definitiva aquest mes de setembre. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha recordat que el projecte, amb una subvenció del govern espanyol d'1,5 milions d'euros, ha d'estar enllestit abans de març de 2026.

El govern municipal preveu descatalogar només una part del complex perquè, en l'estat de ruïna actual i considerat com a irrecuperable, hauria perdut els valors patrimonials pels quals va ser protegit. Segons ha remarcat Jordan, per tirar endavant el projecte ja es va haver de modificar el plantejament de l'anterior govern municipal, que preveia enderrocar la major part del complex, catalogat com a bé cultural d'interès local. Un extrem que la Comissió de Patrimoni va acabar descartant.

El nou projecte ha estat modificat d'acord amb el govern espanyol i el consistori va arribar també amb un acord amb el Consell Superior d'Esports per prolongar el termini d'execució de la subvenció d,1',5 milions d'euros atorgada el 2022. «Hem reduït l'impacte del projecte inicial», ha manifestat Jordan. El projecte preveu una sala esportiva coberta, la rehabilitació de diferents naus i el disseny d'un «projecte més global» sobre l'ús del complex per «revitalitzar» també el nucli antic.

En la mateixa sessió plenària, ha anunciat l'alcalde, el govern portarà també una modificació pressupostària per valor de 243.000 euros. Una part significativa d'aquests recursos, 100.000 euros, anirà destinada a la millora de camins del terme municipal, que compta amb una xarxa de més de 300 quilòmetres.

Addicionalment, es destinaran 51.800 euros -que s'han de sumar a la partida de 200.000 del pressupost i la mateixa xifra de subvenció de la Diputació de Tarragona- per instal·lar panells solars en edificis municipals com el pavelló firal, el poliesportiu de Ferreries i l'escola de la Mercè. Segons Jordan, es tracta d'una obra que vol «avançar amb la transició energètica per mitigar el canvi climàtic» al mateix temps que «reduir la factura de la llum», sense concretar cap xifra d'estalvi inicial.

Millora del refugi d'animals

També es destinaran part d'aquests recursos a millorar el refugi d'animals municipals que gestiona l'Associació Petjades. L'entitat va denunciar recentment, a través de l'ACN, la situació de desbordament que viu per la recent arribada massiva de gats ferals, la manca de recursos i la inadequació de les instal·lacions per poder dur a terme la seva tasca.

En aquest sentit, Jordan ha anunciat que, «per primer cop», l'Ajuntament invertirà directament en la millora d'aquestes instal·lacions 10.000 euros. Fins ara, les actuacions es canalitzaven a través de la brigada. Jordan ha fet una crida a la ciutadania per evitar l'abandonament. Per últim, la modificació pressupostària ha de servir també per crear novament la plaça i contractar un cap de gabinet d'alcaldia.

