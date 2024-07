Mor un motorista en xocar amb un tractor a l'Aldea

Un home de 61 anys ha mort aquest dijous al migdia en un accident de trànsit a l'Aldea (Baix Ebre), segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La víctima, un motorista, ha xocat amb un tractor a l'avinguda Catalunya cap a les 14.20 hores per causes que s'investiguen.

El SEM hi ha destinat dues dotacions, que no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'home era una persona molt coneguda al municipi i en senyal de dol l'Ajuntament de l'Aldea ha suspès el sorteig de llocs a la plaça de bous per festa major que tenia previst fer aquest vespre.

