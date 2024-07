Jutgen un home per construir dos porxos i una piscina en una finca al parc natural dels Ports

L'Audiència de Tarragona ha jutjat aquest dilluns un home per fer obres sense llicència en un terreny no urbanitzable, en una finca situada dins de l'Espai d'Interès Natural dels Ports i inclòs en la Xarxa Natura 2000, a Roquetes (Baix Ebre).

Fiscalia l'acusa d'un delicte contra l'ordenació del territori, ja que sosté que es va ampliar la planta baixa d'un immoble, es van construir dos porxos, es van fer finestres i portes a la façana, així com una piscina, on hi havia una bassa.

El juny de 2016, agents rurals van detectar els treballs. El ministeri públic demana una pena de cinc anys i sis mesos de presó i una multa de més de 10.000 euros. La defensa n'ha sol·licitat l'absolució, al·legant que s'han restaurat les edificacions ja existents.

El judici ha arrencat amb les declaracions de dos agents del cos dels Agents Rurals que han explicat que van fer inspeccions a la finca a partir del juny 2016. Un d'ells ha assenyalat que hi havia dues edificacions, un corral i una de planta baixa. El corral es trobava en «males condicions» i sense sostre. «Es va pujar un pis, amb un porxo, i es va fer una ampliació de 40 m2», ha declarat un dels testimonis, qui també ha indicat que vam comprovar que no s'havien paralitzat les obres i que s'havien fet portes, finestres i un segon porxo.

A banda, també, han assegurat que es va convertir una bassa en una piscina i que aquesta disposava de depuradora. Segons els agents rurals, l'Ajuntament va concedir una llicència per reparar el sostre del corral i li va obrir un expedient sancionador quan van comprovar que les obres fetes no coincidien amb el permís atorgat. Els testimonis també han destacat que la parcel·la està ubicada dins de l'Espai d'Interès Natural dels Ports i inclosa en la Xarxa Natura 2000, i que es tracta d'uns terrenys no urbanitzables.

Discrepàncies entre pèrits

En la vista també han declarat diversos perits, els quals han discrepat sobre si es tracta d'una obra nova o d'una rehabilitació de les edificacions ja existents. L'exarquitecte municipal de Roquetes -ara jubilat- ha considerat que es va ampliar la superfície preexistent i que en «molts aspectes és una obra nova». «No s'hi pot construir un habitatge amb una superfície de parcel·la inferior de 45.000 metres, quan fem la inspecció tenia 6.000 metres, d'entrada ja no complia el paràmetre principal per convertir-la en un habitatge», ha afegit.

En canvi, l'altra perita ha argumentat que les obres han servit per a rehabilitar les estructures ja existents, i que aquestes estan emparades amb normatives d'àmbit local, nacional i estatal. A tall d'exemple, especifica el pla d'ordenació urbanístic del municipi de Roquetes. «L'obra nova són els dos porxos, són els únics elements nous», argumenta l'experta. «Són perfectament autoritzables, no s'ha construït un metre més, la normativa permet legalitzar la preexistència- d'infraestructures per restaurar-les», ha afegit.

Així mateix, l'exarquitecte municipal ha assegurat que el Catàleg de Masies i Cases Rurals de Roquetes, el qual recull informació sobre els immobles i quins s'han de conservar- encara no s'ha aprovat per la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, vuit anys després que s'elaborés. «En la fitxa del catàleg consta que hi havia una bassa, si s'arregla per al reg de la finca, la reparació és de manteniment, ho permet la llicència, però si la bassa es destrueix i es converteix en una piscina, parlem d'una obra nova, que no està permesa», ha afirmat el perit.

Per contra, l'altra perita ha defensat que la construcció d'una «bassa rectangular» – en lloc de rodona com era inicialment- es justifica per la necessitat de recollir més aigua per al reg dels cultius agrícoles dels terrenys.

L'objectiu «salvar» la casa

En la seva intervenció, l'acusat ha explicat que l'objectiu de les obres era «salvar» la casa i que hi viu a l'estiu i durant l'època de la collita d'olives. «L'únic que vaig fer és afegir un porxo, amb un material de fusta perquè als Ports hi bufa vent fort», ha dit. També ha defensat que va ampliar la bassa per recollir més aigua pel reg i ha reconegut que hi ha una depuradora.

L'investigat ha declarat que va presentar un esbós de les obres que volia fer a l'Ajuntament de Roquetes i que va pagar els diners que li van demanar. «Era pel sostre de la casa i pel que fa al porxo, no té parets, a la República Txeca aquestes construccions es poden fer fins als 40 m2 sense fer cap gestió», ha afirmat. A la vegada, ha asseverat que no recorda haver rebut cap notificació per aturar les obres. «Si la vaig rebre, potser no la vaig entendre», ha afegit. Finalment, ha dit que havia comprat catorze hectàrees, de diferents propietaris, que són limítrofs.

5 anys de presó

Fiscalia li demana cinc anys i sis mesos de presó per un delicte contra l'ordenació del territori i una multa de 30 mesos amb una quota diària de 12 euros, que s'enfila a 10.800 euros, així com la inhabilitació especial per professió o ofici relacionats amb la construcció durant cinc anys. També sol·licita la demolició de les obres fetes per tal que tornin al seu estat original. Per la seva banda, l'advocat defensor ha reclamat una condemna absolutòria.

