Investiguen un caçador furtiu després de trobar una trampa amb un senglar viu dintre

Agents del Seprona de la Guardia Civil de Tarragona han descobert una gàbia-trampa il·legal amb un exemplar de senglar al seu interior en una finca agrícola de Campredó.

En aquesta finca van descobrir una gàbia-trampa de grans dimensions, mancava de la pertinent autorització administrativa. Dins hi havia un senglar viu, un mascle d’uns 40-50 kg.

El Seprona, després de la investigació del fet va identificar el presumpte responsable, sent investigat no detingut, instruint diligències policials per un suposat delicte contra la fauna, en caçar en temps de veda, en terreny cinegètic sense autoritzar, a més d’utilitzar un art o mitjà no permès.

La Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental a Terres de L’Ebre és l’encarregada d’autoritzar les arts o mètodes de caça, com les gàbies-trampes, ja que utilitzades de manera il·legal representa un gran perill per a la resta de fauna, tant protegida com no protegida, així com per als humans que poguessin ser afectats per aquelles.

El senglar, que es trobava en bon estat, va ser alliberat al seu medi natural. La gàbia-trampa va ser precintada pel Seprona, posant-la a disposició de l’Autoritat competent, entregant les diligències al Jutjat d’Instrucció de guàrdia dels de Tortosa.

La Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona té a disposició del ciutadà el número de telèfon 062, les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, on es pot comunicar qualsevol fet relacionat amb el maltractament animal o dany al medi ambient.