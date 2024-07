Adjudicada la modificació puntual del POUM dels terrenys del nou hospital de Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa ha iniciat els tràmits per fer la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) dels terrenys on s'ha de construir el nou hospital de les Terres de l'Ebre, al pla parcial Camí de Roquetes. Concretament, s'ha aprovat l'adjudicació del document que permetrà la requalificació de la totalitat de les parcel·les per fer possible la requalificació com a equipament a l'equip de l'arquitecte Sebastià Jornet.

El cost d'aquests treballs serà de 76.011 euros, 45.181 dels quals correspondran als estudis d'inundabilitat; 26.577 al document urbanístic i 4.252 euros als treballs de mobilitat necessaris per dur a terme la modificació del POUM. L'alcalde del municipi, Jordi Jordan, ha explicat que l'equip de Jornet elaborarà el document esborrany per la tramitació ambiental i els documents per l'aprovació inicial, provisional i definitiva.

El fet que l'empresa de Jornet hagi redactat també la memòria justificativa de la idoneïtat urbanística i territorial dels terrenys per l'emplaçament del nou centre hospitalari, d'acord amb l'article 9 quarter del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH), així com el POUM vigent, fa que se'l consideri «idoni» per aquests treballs.

Et pot interessar: