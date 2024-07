Mor una motorista en un accident amb una conductora drogada a la C-14 a Salou

El Servei Català de Trànsit ha informat que ahir a la nit es va registrar un sinistre viari mortal a la C-14 al punt quilomètric 0,3 al terme municipal de Salou en sentit Reus. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 22.31 h.

Per causes que encara s’estan investigant, es va produir un encalç entre un turisme i una motocicleta. A causa de l’accident, la conductora de la moto, M.G.C, de 43 anys i veïna de Tarragona, va morir. Els Mossos d’Esquadra han detingut a la conductora del turisme, de 36 anys, per homicidi per imprudència greu i per conduir sota els efectes de les drogues.

En el sinistre, que va obligar a tallar la via en sentit Reus, hi van treballar 4 patrulles dels Mossos d’Esquadra, 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 5 unitats i l’equip de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Et pot interessar: