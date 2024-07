L'home trobat mort a les Cases d'Alcanar va aparèixer lligat i amb signes de violència

Detall de mobles a la terrassa de l'apartament de la víctima de les Cases d'Alcanar on es trobava el seu gos i amb el llum encara obert.ACN

L'home trobat mort en un apartament de les Cases d'Alcanar aquest dijous a la tarda estava lligat i presentava evidents signes de violència, segons han confirmat a l'ACN fonts pròximes a la investigació. Veïns van alertar el 112 després de comprovar que el gos de la víctima portava força estona tancat a la terrassa, amb el llum obert.

Agents de la policia local es van traslladar a l'immoble i, posteriorment, amb l'ajut dels bombers, que van haver d'entrar per un balcó, van accedir a l'apartament, on van trobar el cadàver. Els investigadors dels Mossos d'Esquadra, que han assumit el cas, intenten esbrinar la possible implicació d'una parella amb tres fills que convivia amb l'home i que hauria desaparegut hores abans de la troballa.

La víctima és un home de nacionalitat francesa d'avançada edat que portava, com a mínim, uns cinc anys vivint de forma estable en un apartament del carrer Aragó de les Cases d'Alcanar, en un complex d'habitatges conegut com Ona de Mar. A l'aparcament interior hi tenia també aparcada una autocaravana, que també hauria desaparegut del lloc durant les últimes hores, segons han explicat diversos veïns a l'ACN.

Aquest divendres al matí, al bloc no hi quedava rastre del succés ni de la poc habitual presència policial a les immediacions de l'edifici. Tampoc de la parella amb tres criatures que, segons els veïns, vivia amb la víctima. Les fonts consultades no han pogut concretar quin tipus de relació existia -de familiaritat o amistat- entre aquests i la víctima mortal.

Un dels convivents, l'home de la parella, d'entre 30 i 40 anys, l'ajudava a passejar el gos per la zona i sovint se'l veia practicant esport per la zona. La víctima, segons han apuntat les mateixes fonts, hauria patit problemes de salut i no es deixava veure sovint pel poble durant els últims temps. Els veïns recorden que dimecres, la dona i les criatures de la parella es trobaven a la terrassa posterior de l'apartament -la mateixa on es va trobar el gos-.

Des de llavors, ningú va escoltar sorolls ni comportaments anòmals provinents de la casa de la víctima. Amb tot, el fet que un cop els bombers van haver d'accedir a l'interior de l'immoble per una terrassa i que, un cop dins, es van veure obligats a tirar la porta al terra perquè no va aparèixer la clau que la tancava podria donar pistes a l'hora d'esclarir el cas, que es troba en mans la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos i sota secret de les actuacions.

