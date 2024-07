L'equip de govern de Tortosa aprova la modificació pressupostària de 3,3 MEUR

L'equip de govern de Tortosa, de Movem-PSC i ERC, ha aprovat la modificació pressupostària de 3,3 milions d'euros en un ple extraordinari aquest divendres.

La regidora d'Hisenda, Maria Jesús Viña, ha recordat que es preveu pagar l'increment salarial del 0,5% als treballadors de l'Ajuntament, les necessitats sobrevingudes del sinistre de l'escorxador i noves inversions com la cobertura de les pistes esportives del Temple, la rehabilitació del fortí de Bonete i l'actuació a la plaça de l'Absis, així com projectes socials com el tiquet fresc de Càritas i el projecte Oikia de Creu Roja.

La regidora de la CUP s'ha abstingut i Junts ha votat en contra perquè s'esgota el romanent i el fons de contingència a mitjan any. Entre les inversions que es finançaran amb la modificació pressupostària hi ha 310.000 euros per la cobertura de les tres pistes esportives del barri del Temple; 140.000 euros per la rehabilitació de fortí de Bonete; 261.000 euros per l'actuació a la plaça de l'Absis i 256.000 euros per l'ampliació de l'auditori Felip Pedrell.

També es podran finançar amb aquesta modificació projectes socials com el tiquet fresc de Càritas o el projecte Oikia de Creu Roja i actuacions de promoció de la cultura popular com la rehabilitació de l'àliga i els gegants àrabs Nabil i Zoraida.

Et pot interessar: