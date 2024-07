Dues persones han resultat ferides en l'incendi i l'explosió d'un pis a Camarles (Baix Ebre). Un home ha resultat ferit greu, per cremades i inhalació de fum, i el SEM (Servei d'Emergències Mèdiques) l'ha traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. També una dona ha resultat ferida lleu, se l'ha atès al lloc i se li ha donat l'alta.

En l'extinció hi ha participat cinc dotacions dels Bombers. S'investiga si l'explosió ha causat l'incendi o un foc previ ha fet explotar una ampolla d'oxigen o un calefactor que hi havia a l'habitatge, al primer pis d'un bloc del carrer Deu. Onze veïns han sigut desallotjats preventivament, però a quarts de cinc han pogut tornar a casa, a excepció dels de l'immoble afectat pel foc.

L'incendi i l'explosió ha afectat la primera planta d'un edifici de planta baixa més dos pisos. El 70% de l'immoble on s'ha produït el foc i la detonació ha quedat afectat. També el replà i el segon pis han quedat afectats per fum i alta temperatura. Dos dels pisos no tenen aigua perquè les canonades del servei s'han vist perjudicades. Tres dotacions del SEM s'han traslladat al lloc. Els Bombers de la Generalitat han donat l'incendi per extingit a les 15:00 hores.

