Descobreix quin és el millor pub de Reus segons Restaurant Guru

El bar L’amagatall ha aconseguit situar-se en la primera posició de la categoria 'millor pub i bar de Reus' dels 513 establiments que el rànquing de Restaurant Guru comptabilitza a la ciutat. El bar està situat al carrer del Fossar Vell, just al costat de l’església Prioral de Sant Pere.

«Si vas al bar L’amagatall, has de menjar les seves tapes ben treballades i assaboreix a poc a poc l’insuperable vi que serveixen. L’establiment està situat en una formidable ubicació i, per si tot això fos poc, els seus clients asseguren que aquest lloc es caracteritza per un ambient casolà», indiquen a Restaurant Guru.

Restaurant Guru és una plataforma que, a través del seu web o de la seva app, ofereix informació detallada de nombrosos restaurants del món -servei, qualitat, preu i curiositats- i, al seu torn, estableix un rànquing dels millors segons la valoració dels mateixos clients.

