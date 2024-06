Educació obre un expedient disciplinari al director i l'administradora de l'Institut de l'Ebre

Educació ha obert un expedient disciplinari al director i a l'administradora de l'Institut de l'Ebre de Tortosa pel cas de les pràctiques irregulars d'uns quants alumnes. El director del centre ha comunicat al claustre que no renovarà el càrrec el curs vinent.

La investigació de la intervenció general de la Generalitat, ha detectat nous casos d'estudiants que treballaven al centre de forma irregular. En concret, n'hi ha catorze més, dos dels quals exalumnes, que haurien treballat per a l'Institut, aquests sense contracte ni tampoc conveni de pràctiques.

Inspecció de Treball va sancionar el centre per quatre alumnes que feien pràctiques al centre tot i tenir un conveni amb una empresa informàtica, on no van assistir mai.

Et pot interessar