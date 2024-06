La CUP denuncia «un cas greu de presumpta corrupció» en les pràctiques irregulars de l'Institut de l'Ebre

La CUP denuncia un «cas greu de presumpta corrupció», amb «funcionaris del sistema educatiu públic implicats», en l'assumpte de les pràctiques irregulars de l'Institut de l'Ebre de Tortosa. La cupaire Selene Alberich ha insistit que les conclusions de les investigacions de la Inspecció de Treball al centre evidencien una mala praxi que, segons haurien reconegut els serveis d'Educació a les Terres de l'Ebre als sindicats, s'anava repetint des de fa «molts anys».

La CUP exigeix al Departament d'Educació que cessi l'equip directiu de l'Institut de l'Ebre i depuri responsabilitats als serveis territorials «per inacció i falta de supervisió» de la Inspecció d'Educació.

«L'administració ha de ser contundent en situacions com aquesta», han demanat els cupaires. Alberich ha criticat que el departament no ha actuat ni «ràpid» ni «amb transparència», com va assegurar la consellera Anna Simó des d'Alcanar, fa pocs dies. Des de la CUP assenyalen que les al·legacions que s'han presentat a les investigacions de la Inspecció de Treball són «una estratègia per dilatar el procés» i acabar el curs sense resoldre el cas.

Alberich s'ha sumat a les peticions dels sindicats de reclamar «explicacions públiques» per part d'Educació, sobretot per no haver «actuat d'ofici» i que el cas de les pràctiques irregulars l'hagi destapat la denúncia de dos professors. La cupaire ha apuntat que «aquest cas» del centre de Tortosa «hauria d'haver fet saltar les alarmes» perquè s'han «vulnerat» drets educatius i laborals dels alumnes.

«El decret de plantilles i autonomia de centres han convertit escola pública en el laboratori de mercantilització i gestió empresarial del sistema educatiu, i la democràcia als centres ha desaparegut progressivament i ha crescut la inestabilitat de les plantilles», ha dit la cupaire. Això fa que els professors no denunciïn aquests casos «per por a represàlies», segons ha apuntat.

