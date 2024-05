Sancionen l'IES de l'Ebre amb més de 50.000 euros per tenir alumnes treballant al centre

La investigació que la Inspecció de Treball va fer a l'Institut de l'Ebre de Tortosa per la denúncia de les suposades pràctiques irregulars d'alguns alumnes s'ha resolt amb una acta d'infracció i una altra de liquidació.

Inspecció de Treball ha conclòs que almenys quatre alumnes dels entrevistats tenien «una relació laboral ordinària» amb l'institut i que «s'emmascarava en pràctiques curriculars» a l'empresa Ebresoft, on no van anar mai. La sanció ascendeix a 42.00 euros, 10.500 per estudiant.

També s'ha emès una acta de liquidació d'un deute pendent amb la Seguretat Social de 8.876,75 euros. Educació ha presentat al·legacions, però haurà de pagar la sanció si resulta ferma. La direcció del centre diu que estan «exempts de responsabilitat».

L'acta d'infracció de la Inspecció de Treball, a la qual ha tingut accés l'ACN, determina, «amb claredat», que els convenis amb de l'IES de l'Ebre i l'empresa Ebresoft «no són vàlids» i que «no es van complir les condicions per dur-los a terme» perquè no es poden fer pràctiques curriculars al centre escolar on els alumnes estan matriculats.

Segons «fets comprovats, entrevistes» a sis alumnes, i «les compareixences» dels responsables de l'Institut de l'Ebre i de l'empresa amb qui tenien el conveni de les suposades pràctiques, Inspecció de Treball conclou que els alumnes «mai van fer pràctiques a Ebresoft Consulting SL, que no van anar mai a les instal·lacions de l'empresa i «no van rebre mai cap instrucció ni coneixen cap tutor» vinculat a ella. També es dona per provat que alguns alumnes feien més hores de formació i treball de les que es permeten fer, que són 8 hores en total.

L'acta d'infracció resol inicialment que tota «l'activitat dels alumnes es feia únicament i exclusivament a l'Institut de l'Ebre», que tenien feines «relacionades amb els estudis cursats», però que «eren pròpies d'una relació laboral de serveis de manteniment i reparació al departament d'informàtica del centre educatiu». S'assenyalen, a més, les factures aportades per Ebresoft on «consten» aquests treballs. Es detalla, fins i tot, que els estudiants rebien les notificacions de les tasques que havien d'assumir a través de les aplicacions que registren les incidències del centre.

L'activitat dels alumnes es registrava en un document de feines de manteniment, així com les hores d'entrada i sortida de la jornada i la totalitat mensual. També es dona com a fet provat que cobraven amb «xecs nominatius o transferències bancàries emeses per l'IES de l'Ebre i Ebresoft Consulting». L'empresa «emetia pagaments als alumnes» i després «facturava a l'Institut amb el concepte de tasques de manteniment i el nom dels estudiants».

Més de 50.000 euros reclamats

Inspecció de Treball considera que «s'emmascarava una relació laboral ordinària» d'alguns alumnes amb l'Institut de l'Ebre «en convenis de pràctiques fraudulents», amb una empresa externa, que mai es van produir. «Se servien de la mercantil per aparentar una activitat formativa dual correcta quan eren tasques de manteniment al centre fetes per alumnes», conclou l'acta.

Aquesta infracció es qualifica i tipifica com a «greu» segons la llei d'Infraccions i Sancions de l'Ordre Social i es reclama una sanció de 10.500 euros per cada treballador «ocupat» al centre, un total de 42.000 euros per quatre alumnes.

La Inspecció de Treball també ha reclamat 8.876,75 euros a l'Institut de l'Ebre de Tortosa com a deute per «falta d'afiliació o alta» a la Seguretat Social. Ho fa en una segona acta de liquidació, a la qual ha tingut accés l'ACN i han fet pública els sindicats de la CGT i la intersindical, que han demanat personar-se en el cas.

En aquesta resolució també es dona com a fets provats que sis estudiants van fer tasques de manteniment al centre educatiu, cobraven la feina en xecs nominatius i «s'emmascarava» aquesta relació laboral en pràctiques curriculars a l'empresa Ebresoft Consulting. El deute reclamat correspon al període de gener del 2020 al juny de 2023.

Al·legacions pendents

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, ha assegurat que Educació ha presentat al·legacions a les dues actes i que els dos procediments no estan tancats ni la sanció és definitiva. En cas que la sanció sigui ferma, serà el departament qui assumirà la multa i podria «emetre un expedient disciplinari».

La direcció del centre, per la seva banda, assegura que l'institut està «exempt de responsabilitat». «Una cosa és que formalment pagui el departament i l'altra, les responsabilitats internes que es puguin acabar depurant», ha apuntat Salvadó.

La direcció de l'IES de l'Ebre ha assenyalat que encara no s'ha dut a terme l'auditoria dels comptes que el departament va dir que encarregava, ni tenen coneixement de l'estat de la investigació d'aquest cas de suposades pràctiques irregulars que els serveis territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre van elevar a la Inspecció de Serveis, un cop tancat l'expedient informatiu intern.

Des del Departament no han volgut fer cap valoració i es remeten als resultats d'aquestes «dues investigacions internes» que es van anunciar al març. Fonts del centre escolar lamenten que aquestes actes de la Inspecció de Treball s'utilitzin «per manipular i fer soroll» i asseguren que l'Institut no té «cap mena de responsabilitat econòmica amb cap administració» en aquests moments.

Formació dual qüestionada

Tant la CGT com la Intersindical fa mesos que exigeixen el cessament de la direcció de l'Institut de l'Ebre i asseguren que aquestes irregularitats «fa molt temps que es donen al centre educatiu». Denuncien «una supervisió deficient» i que la inspecció educativa «assumeixi responsabilitats».

Les organitzacions sindicals asseguren que «les irregularitats» que s'han denunciat a l'Institut de l'Ebre «posen en qüestió la implementació de la nova dual universal» a la Formació Professional que arribarà a partir del curs vinent. Creuen que Educació no posa «els recursos necessaris» per dur-la a terme i que «se sobrecarrega de feina als professors», convertint-los «en agències de col·locació a la cerca d'empreses per als alumnes».

