L'oposició de Camarles demana modificar el POUM i blindar el terme a la instal·lació de plantes de biogàs

Els dos grups de l'oposició de l'Ajuntament de Camarles proposen modificar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per prohibir «expressament» la instal·lació de plantes de biogàs al terme municipal i suspendre l'atorgament de llicències per a indústries similars. Junts i ERC, que tenen quatre i dos dels onze regidors del plenari, han demanat a l'equip de govern del PSC la celebració d'un ple extraordinari per debatre aquesta proposta.

La majoria que sumen els dos partits de l'oposició suposa que la sessió es convoqui en menys de quatre dies i no es pot demorar més de dues setmanes. Un centenar de veïns es van manifestar dissabte contra una planta de biogàs que s'ha projectat a la zona del Pla del Bif.

La planta de biogàs del Pla del Bif ocuparia una superfície d'unes 24,25 hectàrees i preveu processar sansa. Els regidors de Junts i ERC proposen modificar el POUM per evitar unes instal·lacions que temen que «podrien provocar inconvenients significatius com olors molestes i el moviment constant de transport pesat per la zona rural», una afectació «a la qualitat de vida dels habitants» i «un perill per a l'entorn natural protegit».

Els sis regidors de l'oposició, liderats per Sandra Zaragoza (Junts per Camarles i Lligallos) i Josep Antoni Navarro (Esquerra Republicana de Catalunya - Camarles i Lligallos) s'oposen a la instal·lació de la planta de biogàs i insten a la promotora a buscar un altre emplaçament «més adequat per a aquesta activitat industrial».

ADACILL, l'Associació per la defensa ambiental de Camarles i Lligallos, i el Grup Verd L'Omeda van organitzar dissabte un tall de carretera a l'N-340 i han recollit més de mil firmes d'oposició veïnal.

