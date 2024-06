Denuncien l'Ajuntament de la Galera per presumpta prevaricació en la llicència de Biosansa

L'associació mediambiental Amevesaba (Veïns de Santa Bàrbara) ha presentat una denúncia a la Fiscalia contra l'Ajuntament de la Galera (Montsià). Demanen que s'investigui un presumpte cas de prevaricació per prorrogar fins a quatre vegades el termini d'al·legacions de la llicència ambiental de la planta de sansa de Biosansa Catsud, incomplint el procediment administratiu comú regulat per la llei 39/15.

En la denúncia també es planteja un presumpte delicte ecològic per part de l'empresa pels fums i pudors que emet, i per contaminar el sòl i els aqüífers, fets que s'insta el ministeri fiscal a investigar. Amevesaba es manifestarà la setmana vinent per demanar mesures correctores a la planta abans de la pròxima temporada de la tardor.

La llicència ambiental de la planta de Biosansa Catsud, per extreure oli de sansa i assecar la sansa humida, es va notificar a Amesaba el 10 de març de 2022. La resolució donava un termini de deu dies a l'empresa per formular al·legacions sobre les condicions i requisits que havien de corregir, tenint en compte les «deficiències» que l'associació havia assenyalat en el període d'exposició pública del permís.

En la denúncia al ministeri públic, l'entitat ambientalista assenyala que aquest termini «no es va complir», com tampoc en el termini d'al·legacions que tenia Biosansa després que l'Ajuntament de la Galera admetés la petició d'accés a la informació pública d'Amevesaba, el novembre del mateix any. En l'escrit presentat a la Fiscalia, es denuncia que «aquest termini de deu dies s'ha prorrogat per part del consistori fins a quatre vegades», que s'ha infringit els terminis d'ampliació i «no s'ha comunicat als interessats».

Informes ambientals reservats

Amesaba també denuncia que no han pogut accedir als informes de control ambiental que va fer una entitat reglada. Segons detalla Enric Lange, portaveu de l'associació ambiental, l'estiu passat, el consistori els va negar l'accés a aquesta resolució perquè «era confidencial». En aquesta resposta, l'Ajuntament de la Galera també informava que Biosansa Catsud havia interposat un recurs al jutjat 2 del contenciós administratiu de Tarragona contra aquest informe.

El portaveu d'Amevesaba ha assenyalat que l'alcalde de la Galera, Ramon Muñoz, en una entrevista a La Plana Ràdio, va apuntar que la resolució del control ambiental establia un termini d'un any a Biosansa Catsud per corregir la qualitat dels fums. Segons va dir el batlle, una de les anàlisi excedia els paràmetres, «tan restrictius de la normativa», i calia instal·lar «filtres». Com no s'ha fet res en un any, «s'ha donat una pròrroga» a l'empresa.

«Així i tot, es va donar un marge de confiança perquè van dir que aplicarien millores, però no arriben, i hem decidit portar-ho a la Fiscalia perquè investigui si hi ha hagut tracte de favor amb la llicència ambiental d'aquesta empresa», ha explicat Lange.

Fums i pudors persistents

L'any passat, Acció Climàtica també va instal·lar una estació mòbil, dues vegades, a Santa Bàrbara, per mesurar la qualitat de l'aire. Des de Amevesaba consideren que aquesta unitat de vigilància ambiental va arribar tard la primera vegada, perquè la planta va aturar l'activitat al cap de pocs dies, i la segona vegada, que va coincidir amb un període «majoritàriament amb vents de nord», sospiten que la planta reduïa l'activitat o l'aturava quan el vent tornaven a dur els fums cap a l'est, cap a Santa Bàrbara. Des del Departament no s'han publicat els resultats.

De cara la pròxima campanya d'oliva i sansa, Amevesaba confia que arribin les mesures correctores per acabar amb els episodis de fums i pudors dels últims dos anys. Per començar a pressionar, divendres 28 de juny, es farà una manifestació pacífica. «Volem expressar el nostre malestar per aquestes afectacions i la fem ara perquè l'empresa tingui temps suficient per aplicar millores i que es noti una reducció de les pudors. Si continuen -les pudors - la temporada que ve, ja farem mobilitzacions més contundents», ha advertit Lange.

