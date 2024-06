L'Ajuntament de l'Aldea rebutja la instal·lació d'una planta de biometà al poble veí de Campredó

L'Ajuntament de l'Aldea (Baix Ebre) ha manifestat el seu rebuig a la ubicació de la planta de biometà projectada a Campredó, al municipi veí de Tortosa, per la proximitat a nuclis habitats. L'alcalde, Xavier Royo, considera totalment inacceptable la proposta perquè se situaria a tan sols 2,5 quilòmetres del raval de Sant Ramon o 1,9 del Mas Roig.

Addueix que les olors que generaria l'activitat -tractament de dejeccions ramaderes, avícoles i porcines per convertir-les en biogàs- afectarien «directament» els veïns, «especialment i amb molta intensitat en els dies de vent de dalt». «Això comprometria greument la qualitat de vida dels aldeans i aldeanes», ha assegurat. El consistori ja ha anunciat que presentarà al·legacions en tot el tràmit.

L'alcalde també ha rebutjat la possibilitat que les aigües residuals acabin desembocant a la xarxa del municipi a través dels barrancs. «No acceptem de cap manera que les aigües residuals de la planta desemboquin ni al nostre sistema de clavegueram ni a la nostra depuradora urbana, especialment si passen pel mig de la població. No podem acceptar que aquestes aigües residuals ens provoquen malestar entre els nostres veïns i veïnes», ha remarcat.

En aquest sentit, Royo ha recordat que el projecte requerirà una avaluació ambiental estratègica, en la qual el Consell Comarcal haurà d'informar també sobre diversos vectors ambientals, com ara residus, atmosfera i aigües. Segons ha assegurat, però, l'ens ja hauria presentat a l'empresa «un informe de connexió d’aigües residuals sense avisar prèviament a l'Ajuntament de l'Aldea».

L'equip de govern aldeà també ha alertat que possibles avingudes del barranc dels Pixadors facin desembocar «aigües de qualsevol origen generades per la planta de biogàs i que poden arribar a passar pel mig» del nucli urbà, «augmentant les conseqüències ambientals i sanitàries negatives».

També considera que la instal·lació a l'emplaçament proposta, prop del polígon Catalunya Sud, tindria un impacte perjudicial en la captació d'inversions industrials. «Aquest polígon, estratègic a nivell de país, podria veure compromesa la seua atractivitat si s'hi instal·la una planta de biogàs a prop. No es pot permetre que es posi una instal·lació d'aquest tipus en un lloc tan estratègic», ha assegurat.

Repercussions industrials

Així les coses, l'Ajuntament de l'Aldea ha decidit presentar al·legacions en tots els tràmits ambientals i fer un seguiment exhaustiu de tot el procés, especialment al Consell Comarcal del Baix Ebre. «Volem assegurar que es tingui en compte l'impacte negatiu d'aquesta planta en la nostra població», ha tancat Royo, qui ha fet una una crida a les autoritats competents perquè reconsiderin aquesta decisió, buscant alternatives «que no comprometin el benestar i el futur de la nostra població».

El projecte, impulsat per Genia Bionergy, empresa valenciana participada per Repsol, preveu produir 93 GW/h a l'any de biometà que s'injectarà a la xarxa de transport, tractant 127.000 tones de purins, gallinassa, restes de poda o residus orgànics. La societat ha iniciat els tràmits davant l'Ajuntament de Tortosa, que dona suport al projecte, amb la idea de posar-lo en marxa el 2027. Preveu invertir entre 15 i 20 milions d'euros i generar 30 llocs de treball.

