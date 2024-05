Tortosa farà compatible la rehabilitació del pavelló de l'antic balneari del Porcar amb el nou arxiu

L'Ajuntament de Tortosa farà compatible les obres de recuperació del pavelló d'arcades de l'antic balneari del Porcar amb la construcció del nou Arxiu Comarcal del Baix Ebre al mateix espai.

L'alcalde de la ciutat, Jordi Jordan, ha recordat que el Departament de Cultura havia atorgat una subvenció de 160.000 euros per a la restauració, obra que serà el punt de partida per recuperar l'antic balneari i s'integrarà al projecte. El consistori, a més, adquirirà formalment per 221.000 euros les instal·lacions a la societat municipal Gesat -que gestiona els equipaments sanitaris de la seva titularitat-. Això permetrà signar un conveni perquè la Generalitat assumeixi el finançament de la construcció i cedir-li, posteriorment, l'ús de l'espai.

La previsió del consistori és que al llarg d'aquest 2024 s'iniciï la redacció del projecte bàsic i executiu per al nou arxiu comarcal. Abans, però, ha precisat Jordan, caldrà formalitzar el traspàs de la Gesat a l'Ajuntament. La societat municipal, titular de l'antic balneari, va cedir-lo l'agost passat per 50 anys a l'Ajuntament, amb l'objectiu de poder iniciar el projecte de rehabilitació del pavelló de les arcades.

Serà, de fet, el mateix consistori qui assumeixi la tramitació administrativa i de l'execució del projecte, segons ha reconegut Jordan. El Departament de Cultura n'assumirà íntegrament el seu finançament. El cost pot superar perfectament els 4 o 5 milions d'euros. Segons Jordan, la manca de pressupostos de la Generalitat i la incertesa sobre el futur Govern no han de suposar cap problema per al seu finançament. «La Generalitat ens diu que és prioritari», ha subratllat.

El conjunt està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local. La major part de les instal·lacions de l'arxiu es construiran al solar que conté diverses edificacions en estat de ruïna i que formen part del conjunt de construcció més modernes. El projecte, que serà sotmès a l'escrutini de la Comissió de Patrimoni, integrarà dins de les instal·lacions aquesta nova part amb la rehabilitació de la icònica torre i el pavelló d'arcades.

Jordan ha remarcat que es restaurarà «tot allò que es pugui» i ha recordat la urgència d'actuar prioritàriament per preservar el pavelló pel seu estat actual de degradació. Les dues administracions es coordinaran per fer possible aquesta integració. La idea de l'Ajuntament en aquest espai concret és preservar, posar sostre i habilitar una sala diàfana, inicialment ideada per a usos turístics i culturals.

La marxa dels Reials Col·legis

El nou equipament ha de permetre donar solució a la manca crònica d'espai de l'arxiu actual, situat als Reials Col·legis renaixentistes, per poder encabir tota la documentació de què disposa. A més, permetrà donar compliment al compromís de la Generalitat amb el propietari d'aquest immoble, el bisbat de Tortosa, que després d'acceptar una pròrroga fa quatre anys ha posat recentment sobre la taula la seva pretensió de no seguir albergant l'arxiu.

L'anunci del trasllat arriba justament l'últim any de vigència de l'acord. Malgrat això, Jordan ha avançat que l'equipament es mantindrà a la seva actual ubicació de forma provisional mentre es redacti el projecte i durin les obres.

El govern municipal, a més, confia que la ubicació de l'arxiu comarcal al barri de Remolins permeti «potenciar la zona» i «donar vida» a un espai de la ciutat que ha estat «abandonat des de fa dècades». El projecte preveu també l'obertura d'un nou vial al barri i l'accés principal pel carrer del Cavaller Gràcia.

