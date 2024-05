L'atenció de famílies i persones a Càritas Tortosa continua a l'alça quatre anys després de la covid

Càritas Diocesana de Tortosa va atendre l'any passat 9.506 persones i 3.993 famílies dins dels 27 programes que té en marxa al Bisbat. És un 22% més que el 2019. L'impacte de la covid i el d'altres conflictes internacionals manté a l'alça la demanda d'ajuda a Càritas aquests últims quatre anys.

Càritas va oferir l'any passat 753.000 euros en ajuts econòmics i 712.808 euros en ajuts en espècies - una xifra que comença a reduir-se per la finalització dels fons europeus per a persones en situació de vulnerabilitat -. La confederació tanca els comptes de 2023 amb un lleuger superàvit del 2,6%, uns 63.000 euros. La forta davallada dels donatius s'ha compensat amb més subvencions (853.000 euros) i herències i llegats rebuts (98.500 euros).

En la presentació de la memòria d'activitat de 2023 de Càritas Diocesana a Tortosa, el director Dídac Rodríguez ha recordat que la confederació treballa «incansablement al costat dels més marginats i exclosos», per «defensar la seva dignitat» i promocionar la seva «integració plena a la comunitat».

Càritas Tortosa «ha donat resposta amb diligència a les necessitats urgents dels més vulnerables» de la Diòcesi i ha garantit «el dret a l'alimentació» amb 712.808 euros destinats a ajuts en espècies i 105.000 euros més en targetes moneder que s'han repartit a 284 persones, 147 famílies. En el repartiment d'aliments s'han atès 8.322 persones i 3.442 famílies. Càritas ha repartit 735.000 euros en ajuts econòmics. «Som un hospital de campanya en un món ferit per la injustícia i la desigualtat», ha defensat Rodríguez.

Càritas a la Diòcesi

Càritas Tortosa treballa des de 35 parròquies de tot el Bisbat i està present en el 85% de totes les poblacions de més de mil habitants. Compta amb 656 voluntaris i 23 persones contractades. L'any passat també es va promoure la inserció social de 6 persones. «Aquesta capil·laritat és important per arribar a les poblacions petites on costa més que ho facin altres institucions», ha remarcat Agustí Adell, secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa.

Memòria 2023

L'any passat es va atendre 3.993 llars, 9.506 persones i es van fer 51.910 intervencions. Respecte a 2019, abans de la crisi de la covid, l'increment ha estat del 22% (734 llars més), 21% (1.678 persones més) i 16% (7.932 intervencions més), respectivament. «L'impacte de la covid encara és present i va creixent. No obviem que hi ha hagut altres coses que han impactat en l'àmbit internacional i nacional, però és important veure que abans, sobre el 2017-2018 hi havia una clara tendència de recuperació», ha assenyalat Adell.

El secretari general de Càritas Tortosa ha remarcat que en l'últim any ha crescut el nombre de famílies monoparentals o amb menys membres a la unitat familiar que ajuden, fet que explica que s'estabilitzi la xifra de persones ateses respecte a l'any anterior, però continuïn creixent el nombre de llars. Adell també ha apuntat que la davallada dels donatius i dels recursos rebuts ha fet reduir el nombre d'intervencions respecte de 2022, però es continua molt per sobre de les xifres de fa cinc anys.

L'any passat també es va trencar la tendència d'atendre més dones que homes. La xifra s'ha equilibrat però per primera vegada van ser més homes que van demanar ajut a Càritas. El 60% de les persones ateses tenen un origen extracomunitari, la majoria nouvinguts que «queden al marge del sistema de protecció social i són acollides per l'Església», un 36% dels atesos són de nacionalitat espanyola i la resta són d'origen comunitari europeu.

Els programes d'ajut

Càritas Tortosa no només té els coneguts programes d'acollida i acompanyament o el de roba i aliments. Altres programes de suport són el de la Gent Gran - mig miler de persones grans reben acompanyament dels voluntaris -, l'Obrint Camins per a persones recluses, Dona'm la mà per a persones que viuen soles, o Ubuntu per ajudar aquells que pateixen addicions. També es fan programes com el de reutilització de mobles per reforçar el compromís de Càritas amb «l'economia integral i sostenible». Genera dos llocs de treball i ha tingut 5.672 usuaris. En aquesta línia també es fa el Taller de Cosir o l'Hort Solidari.

L'entitat també ajuda a 146 infants i 14 adolescents de famílies amb dificultats, en un programa d'acompanyament en una «època crucial de la vida» dels menors per repercutir «en el seu futur més immediat». D'altra banda, també es treballa en l'empoderament de 140 dones en situació de vulnerabilitat que reben suport psicològic, i se'ls faciliten tallers d'idioma, assessorament laboral i d'habitatge, entre d'altres.

Donatius a la baixa

El 65% dels recursos de Càritas Tortosa arriben de fons privats i el 34% de les subvencions públiques. Adell ha assenyalat la caiguda dels donatius en tots els àmbits durant el 2023. La reducció ha sigut del 29,1% en les contribucions en espècies, del 18,5% en els donatius particulars, un 2,5% pel que fa a les empreses i un 2,1% en les col·lectes parroquials. «Tenim uns socis i donants molt fidels i la baixada és poqueta i agraïm la fidelitat amb Càritas. I les empreses s'han vist tocades i entenem que ha sigut un any en el qual han hagut de deixar d'aportar una mica», ha dit el secretari.

El pressupost de l'any passat va ser de 2.448,911,25 euros, una variació del 0,88% respecte a 2022. A part dels diners per a ajuts econòmics i en espècies (60%), s'han destinat uns 415.000 als sous i despeses dels projectes, 184.000 euros als sous i despeses dels programes d'inserció social, 74.000 euros als sous i despeses de l'estructura de Càritas.

Xifres amb rostre

El Bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, ha reivindicat que aquestes no són «xifres fredes», perquè darrera de cadascuna «hi ha rostres i persones» pròximes que «passen necessitats» i que Càritas els obre «un camí a l'esperança». Gordo ha recordat les paraules del Papa Francesc, del 2013, quan es va referir a Càritas com «la carícia de l'Església al seu poble» i «la mà estesa de Crist que l'Església ofereix a qui la necessita», com va dir a una delegació de Càrita Espanya que va rebre el 2022. «Càritas és present i capaç d'entregar amor als més desvalguts, motivant-los a continuar endavant i obrir camins sent proactius», ha afegit.

Monsenyor Gordo ha lamentat que el nombre de persones assistides continuïn creixent per l'impacte de la pandèmia i ha recordat que «un terç de les despeses totals» de la Diòcesi de Tortosa es destina a la caritat, entorn dels 2,4 milions d'euros. El bisbe ha posat en relleu que recentment tots els mossens de la diòcesi van fer una aportació «generosa i voluntària» per fer arribar ajuda humanitària a les víctimes de la guerra a Palestina. «L'objectiu és promoure la pau i contribuir a construir un món més just i solidari», ha afegit el director de Càritas.

