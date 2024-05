L'Arxiu Comarcal del Baix Ebre es traslladarà a l'antic balneari del Porcar de Tortosa

L'Arxiu Comarcal del Baix Ebre a Tortosa es traslladarà a l'antic balneari del Porcar, segons han anunciat aquest dijous l'Ajuntament i el Departament de Cultura. Actualment, l'equipament s'ubica als Reials Col·legis renaixentistes, propietat del bisbat de Tortosa, un espai que abandonarà un cop el nou edifici estigui enllestit.

El consistori cedirà els terrenys i immobles de l'antic balneari al Departament de Cultura, que es farà càrrec de la inversió necessària per construir el nou arxiu. Està previst que la redacció del projecte bàsic i executiu comenci aquest 2024 mitjançant un concurs públic. Prèviament, es faran els estudis històrics i prospeccions arqueològiques necessàries.

El secretari General de Cultura , Jordi Foz, la directora general del Patrimoni Cultural, Sònia Hernández, juntament amb l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, han anunciat aquest migdia l'acord. Per al Departament, el nou equipament ha de millorar la gestió integral de la documentació municipal i comarcal, tant la de caràcter administratiu com patrimonial, sigui pública o privada. També ha de permetre garantir l'ingrés dels fons, públics i privats, de la comarca, que resten pendents per manca d'espai en l'actual arxiu comarcal.

Per la seva banda, el govern municipal de Tortosa confia que l'arxiu sigui una «peça clau en la reformulació urbanística» del barri de Remolins. L'antic balneari és actualment propietat de la societat mercantil municipal Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa (GESAT) i l'Ajuntament el preveu adquirir sota la seva titularitat directa en breu. En aquest solar es projectarà un edifici que garanteixi el programa funcional de l'arxiu «respectant els aspectes històrics i patrimonials», segons el consistori i la Generalitat.

El Balneari del Porcar és un conjunt d'edificis de finals segle XIX, amb diversos edificis destinats a habitacions, brolladors, capella, teatre i casino, situat en un espai pròxim al castell de la Suda. El solar es troba delimitat per edificacions veïnes, amb accés des del carrer Cavaller de Gràcia. Se situa dins del que a l'època medieval era el call jueu de la ciutat.

En el projecte de nou arxiu es tindran en compte l'accessibilitat de les persones i vehicles, en el context d'un barri on la major part dels carrers són estrets i de vianants. També es buscaran solucions constructives que protegeixin en medi ambient, amb estratègies bioclimàtiques que puguin compensar la despesa energètica.

Als Reials Col·legis des de 1997

L'Arxiu Comarcal del Baix Ebre es va constituir el juliol de 1983 amb la implantació de la Xarxa d'Arxius Comarcals de la Generalitat. En un principi, el gruix de la documentació provenia de l'arxiu municipal de Tortosa, amb documentació des del segle XII. Originàriament, estava ubicat a l'antiga església de Sant Domènec i, a partir de 1997, a l'actual seu: el Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties, propietat del bisbat de Tortosa, que va ser restaurat i condicionat per aquesta funció pel Departament de Cultura.

L'Arxiu ha anat creixent en volum i diversitat de fons. Actualment, custodia documentació de la comarca amb 133 fons i col·leccions de titularitat pública i privada: fons de la Generalitat, de l'administració local, notarials, judicials, registrals, d'institucions, religiosos, d'associacions i fundacions, comercials i d'empreses, patrimonials, familiars i personals. Alguns dels fons que destaquen són el de l'ajuntament de Tortosa; el del districte notarial de Tortosa; el del col·legi d'arquitectes de la delegació de les Terres de l'Ebre; el de la Plataforma en Defensa de l'Ebre; el de Radio Tortosa; el de Regiones Devastadas; el de l'ajudantia de Marina; el fotogràfic de José Daufí i el del cine Fémina, entre d'altres, així com la col·lecció de cartells i fotogravats.

A més, l'Arxiu ofereix una programació estable d'exposicions, publicacions, tallers didàctics i tot tipus d'activitats vinculades al patrimoni documental.

