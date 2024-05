Selene Alberich substituirà Sergi Arnau com a portaveu del grup municipal de la CUP a l'Ajuntament de Tortosa

La número 2 de la llista de la CUP a les eleccions municipals de Tortosa, Selene Alberich, substituirà com a portaveu del grup municipal l'únic regidor de la formació, Sergi Arnau. El relleu està previst que es produeixi en el ple d'aquest pròxim mes de juliol, segons han anunciat en roda de premsa els cupaires aquest dijous.

Arnau, que ha estat portaveu del grup municipal anticapitalista tortosí durant els últims quatre anys i cap de llista a les últimes eleccions, ha recordat que el canvi és un «mecanisme habitual» que la formació utilitza per «democratitzar la política i no fer d'aquesta una professió».

Per la seva banda, Alberich ha afirmat que tot i que canvien les cares, el projecte i els objectius per aquest mandat «es mantenen». Ha recordat, en aquest context, que la CUP garantit un canvi de govern a la ciutat i que ara tenen el repte de garantir que això suposi «una veritable millora per a la ciutat i de les condicions de vida de les nostres veïnes i veïns».

Et pot interessar: