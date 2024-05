L'estació del Camp de Tarragona tindrà un nou aparcament de baix cost amb capacitat per a 650 vehicles

Vehicles a banda i banda de la carretera. A vegades amb els vidres trencats. I algun cop han quedat totalment cremats. Aquest és l’escenari que qualsevol es troba en arribar a l’estació de tren del Camp de Tarragona, a La Secuita. Un paisatge que està més a prop de canviar. La Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona ha aprovat la modificació puntual d’uns terrenys adjacents a l’estació per a construir-hi un aparcament per a 650 cotxes.

La parcel·la, d’uns 14.000 m2, és de titularitat municipal. L’Ajuntament de La Secuita esperava des del 2017, quan va comprar la finca, a què l’òrgan de la Generalitat aprovés la modificació dels terrenys i passessin a ser considerats d’agrícoles a viaris. Després de vuit anys, ha rebut el vistiplau. «Hem rebut la notícia molt positivament. La resolució és un altre pas cap endavant», explica Eduald Roca, alcalde de La Secuita, al Diari Més.

«Què fem sense rotonda?»

Ara, el consistori ja treballa en la redacció del projecte d’actuació específica al terreny. «Ho farem amb el nostre personal de l’Ajuntament, que ja fa temps que hi treballa», diu Roca. Tot i això, el disseny de l’aparcament té un problema principal: una rotonda. «La Generalitat va aprovar la seva creació a l’entrada de l’estació fa anys. Ens vam reunir amb la vicepresidenta Vilagrà i va ser molt receptiva. Però la situació continua igual», rebla el batlle. La rotonda és clau per a dissenyar l’accés al futur pàrquing.

Davant la inacció del Govern, al consistori se li obren dues possibilitats. D’una banda, tirar pel dret i construir l’aparcament amb la «realitat existent», sense tenir en compte una futura rotonda. «Correríem el risc d’haver de modificar els accessos en un futur», indica Roca. De l’altra, dissenyar l’aparcament intentant adaptar els accessos al futur equipament. «Quan s’aprovi definitivament el projecte, començarà el compte enrere per a la Generalitat. Què fem sense rotonda?», expressa l’alcalde.

Més accessible i segur

Sigui com sigui, el que té clar l’Ajuntament de La Secuita és que vol nou aparcament per a viatgers més accessible. «La idea inicial és que tingui una tarifa de cinc euros per 24 hores, tot i que pot ser que s’actualitzi», apunta Roca.

També, la seguretat serà una prioritat a l’hora d’executar el projecte. «És una zona allunyada i, sobretot de nit, hi pot haver situacions d’inseguretat. Tant pels vehicles com pels viatgers. Volem revertir aquesta dinàmica amb el nou aparcament», afirma el batlle. La inversió del consistori al projecte ja supera els 60.000 euros i l’alcalde «no s’atreveix» encara a preveure quan estarà enllestit.

L’any 2018 una desena de cotxes van aparèixer cremats a l’estació.ACN

Solució «provincial»

Més enllà, des de La Secuita remarquen la feina feta fins ara. «Som un municipi de 1.800 habitants. I tenim poc personal i mitjans. Estem buscant una solució que no és municipal, sinó que té una repercussió provincial», apunta Roca. L’any passat, l’estació va superar el milió de viatgers, segons informa Adif. «El que està clar és que serem una mosca collonera i continuarem insistint», conclou.