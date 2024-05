Un circuit verd i ciclable connectarà totes les muralles i fortificacions de Tortosa

Les muralles i fortificacions de Tortosa estaran connectades per un circuit verd a partir de l'any que ve. El nou recorregut permetrà visitar tot aquest conjunt patrimonial, «d'una riquesa única a Catalunya i dels més importats de l'Estat», com ha destacat l'alcalde Jordi Jordan. El circuit es podrà fer a peu i sobretot en bicicleta.

L'objectiu és incloure aquest actiu en l'oferta cicloturística de la ciutat i les Terres de l'Ebre, i vincular-lo a la Via Verda. El projecte costarà 886.078 euros i està totalment finançat pel govern espanyol amb fons europeus. El projecte inclou dos aparcaments i zones de descans, punts de recàrrega de bicis elèctriques i enllumenat fotovoltaics i un nou sistema de drenatge de les aigües pluvials.

El nou circuit verd que connectarà tot el conjunt patrimonial de muralles i fortificacions de Tortosa és una de les actuacions finançades pel pla de sostenibilitat turística en destinacions del ministeri d'Indústria i Turisme. L'Ajuntament de Tortosa disposa de 2 milions d'euros per al projecte i destinarà 886.000 euros a l'adequació d'aquest recorregut que permetrà visitar i fer valer els més de 6 quilòmetres que es conserven dels històrics tancaments de la ciutat.

L'alcalde Jordi Jordan ha remarcat que el circuit aconseguirà que aquest conjunt patrimonial de fortificacions, declarat d'interès nacional, «sigui un revulsiu econòmic, social i turístic a la ciutat» i permetrà «per fi» connectar tot aquest patrimoni que ara s'ha de visitar de forma aïllada. L'aposta que el recorregut sigui ciclable va vinculada a la importància del cicloturisme al territori l'estendard del qual és la Via Verda.

El batlle ha insistit que el territori té una «important estratègia per impulsar el cicloturisme» amb la Via Verda, que ara connectarà amb el Delta de l'Ebre amb les obres que es fan per allargar-la fins a Amposta i la Ràpita, i «Tortosa s'ha de situar dins d'aquesta oferta de les Terres de l'Ebre». «Ara porta molta gent a la ciutat que passen de llarg i també ha de ser un atractiu per al turista, l'entramat de muralles que podrà visitar en bici», ha assenyalat Jordan.

El projecte té el vistiplau de la Comissió de Patrimoni i Cultura de les Terres de l'Ebre i s'ultima el plec de clàusules per licitar l'obra aviat. La previsió és executar-la la primavera de 2025.

La resta de pressupost del pla d'actuació es destinarà a actuacions de transició digital, un tren turístic elèctric, programes de mentoria per a les empreses turístiques i un pla d'impuls i competitivitat per al sector de la gastronomia, o altres programes de formació.

El circuit verd començarà al Fortí d'Orleans i acabarà a la Torre medieval de Remolins.Ajuntament Tortosa

El recorregut i les propostes sostenibles

El circuit verd començarà al Fortí d'Orleans i acabarà a la Torre medieval de Remolins. En aquests dos punts s'habilitaran dues grans zones d'aparcament, a l'esplanada de l'antic Betània i l'antic camp de futbol de Remolins, que inclouran un aparcament de bicicletes, punts de recàrrega per a bicis elèctriques i zones ombrades i de descans.

Les marquesines inclouran plaques fotovoltaiques per subministrar l'electricitat també de tot el nou enllumenat que tindrà el recorregut. Passarà pel fortí de Tarragona, el fortí de Bonet, el Fortí de les Avançades i el Castell de la Suda – on una altra inversió de 4 milions d'euros de fons estatals permetrà visitar les galeries subterrànies i altres espais com el fortí del general Ortega -.

El recorregut inclou espais urbans de la ciutat, carrers estrets i molts pendents perquè «no hi ha alternativa possible» a causa de la morfologia del nucli històric de la ciutat. La senyalització tindrà un paper important per garantir la traçabilitat de la via. Durant el recorregut hi haurà també aparcaments per a les bicicletes perquè els turistes puguin aturar-se a visitar els fortins.

Una part de l'actuació «menys visible» seran les «cunetes verdes». El circuit transcorre per molts barrancs i turons on cal millorar la gestió de les aigües pluvials, que ara desemboquen en les mateixes fortificacions provocant erosions i desgast. A més del nou sistema de drenatge, també es farà una restauració vegetal amb espècies autòctones de baix consum hídric.

Et pot interessar: