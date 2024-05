El festival Deltebre Dansa posa en relleu el moviment com a motor de canvis individuals i col·lectius en la 19a edició

El festival Deltebre Dansa posarà en relleu el moviment com a motor de canvis individuals i col·lectius en la 19a edició, que se celebrarà entre el 8 i el 21 de juliol al parc natural del delta de l'Ebre de Deltebre. Sota el lema 'Hit the floor. Shake the world!', el certamen programa una cinquantena d'espectacles amb més de 75 artistes i la previsió d'atreure 10.000 assistents.

El festival reuneix professionals nacionals i internacionals que es formen durant quinze dies amb referents de la dansa i el circ contemporanis. De moment s'ha confirmat professors com Akram Khan, Wim Wandekeybus, Maura Morales i Lali Ayguadé, entre altres. Com a novetat, es podrà veure una proposta nascuda de la sinergia amb un altre certamen ebrenc, l'Eufònic.

La dinovena edició del festival Deltebre Dansa se centra en l'experimentació dels llenguatges del moviment, on l'organització promou desaprendre per seguir aprenent en aquest àmbit artístic. Més enllà del públic professional, el certamen també es dirigeix al públic general i a totes les persones que estimen les arts escèniques, la dansa i per als qui les volen descobrir.

Pel que fa als tallers professionals, enguany s'inclourà un monogràfic impartit per Akram Khan i Tom Pollard, en el que es farà una recerca entre la dansa i el Jiu-Jitsu. Es tracta d'una aproximació que segons els promotors del festival és bastant inèdita i on es proposa la comunió de dues disciplines molt dispars però que també compten amb molts punts en comú.

