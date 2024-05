Dues dècades de concerts en les Jornades Musicals de l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona

Les Jornades Musicals de l'Ermita de la Pietat (JMEP) d'Ulldecona arriben enguany a les dues dècades d'existència amb onze concerts que ompliran novament de música l'entorn dels abrics rupestres. Consolidades com a trobada referent d'oci i cultural dels diumenges d'estiu ebrencs, de comunió musical col·lectiva, el festival repesca enguany alguns dels noms que van passar per anteriors edicions abans de guanyar un major reconeixement, com els catalans Mambo Jambo o Koko Jean & The Tonics.

Per l'escenari de les vintenes JMEP, que s'allargaran del 2 de juny al 30 d'agost, passaran també noms internacionals reconeguts els xilens Newen Afrobeat, els francesos Frank Carducci & The Fantastic Squad o els basco-argentins Capsula.

Superada la majoria d'edat en plena pandèmia, les jornades poden comptar ja els concerts celebrats a l'Ermita de la Pietat per centenars al llarg d'aquestes dues últimes dècades. Lluny de les xifres positives que poden reforçar els balanços quantitatius, l'Associació JMEP i l'Ajuntament d'Ulldecona volen mirar cap al futur explotant la relació simbiòtica entre la proposta musical i un entorn singular, espai místic i ritual al llarg de milers d'anys, des de les poblacions prehistòriques que hi van deixar les pintures rupestres que encara s'hi poden veure als seus abrics.

Més enllà d'un preludi el diumenge 2 de juny amb protagonisme únic de les actualment omnipresents bandes tribut -Clash City Rochers (The Clash) i Last Transmission (Joy Divison)- el rock'n'roll instrumental barrejat amb rythm'n'blues dels barcelonins Mambo Jambo protagonitzarà l'obertura efectiva de les jornades el dia 9.

El diumenge 16 de juny, Mossén Barmit Morera i els Morts portarà el seu rock'n'roll espant victorià en valencià a l'ermita, juntament amb el punk ieié afrensat dels catalans Les Rencards. Després de la pausa del cap de setmana de Sant Joan, es reprendrà la programació amb els colombians el Caribefunk i els seus sons afrocaribenys.

Les JMEP tornen enguany a bastir ponts de col·laboració amb el festival Eufònic i, fruit d'això, serà el concert de l'art-punk hedonista de Los Yolos acompanyats l'ambient flow amb sons urbans, trap i electrònica dels locals Ypungbnoy & Vierr.

Un dels grans noms protagonistes del cartell d'aquesta vintena edició serà també el dels francesos Frank Carducci & The Fantastic Squad, que portaran a Ulldecona el seu circ del rock and roll amb reminiscències del glam dels anys 60 i 70. Des de Xile, el 21 de juliol, els xilens Newen Afrobeat presentaran el seu nou disc amb sons d'afrobeat nigerià barrejats amb ritmes maputxes i llatins.

Tancaran el mes de juliol els barcelonins Koko Jean & the Tonics, amb el seu rock and blues, rock and roll i soul. Ja al mes d'agost, la band local Culs Cults i l'ska de Don Cosmic seran els protagonistes la desena edició del Reggae a l'Ermita. Ja en la recta final, els basco-argentins Capsula. Tancarà l'ska/reggae/rocksteady de la banda Les Testarudes, formada per deu noies.

Una selecció eclèctica que vol trencar els motlles de categoritzacions estilístiques, segons subratlla el director del festival, Agustí Vericat. «Escoltem moltíssima música i visualitzem si allò funcionarà o no. Més enllà de l'estil. Nosaltres no ens cenyim a cap estil concret. Fugim de que ens etiquetin. Som un munt de coses. Sempre buscarem que la música estigui al moment adequat, que sigui fresca, autèntica, que digui coses noves. Si hi ha grups que repeteixen és que tenen coses noves a dir», ha reflexionat.

Tancaran les actuacions de les bandes diversos dj's no professionals del territori, pertanyents a la mateixa comunitat que ha creat del festival i que repeteixen com a públic any rere any o, fins i tot, des de la mateixa primera edició.

La relació entre espai, públic i músics

Vericat remarca que les JMEP han arribat a les dues dècades de vida defugint les modes i les etiquetes. «Tenim altres objectius més enllà de generar un producte i que tot estigui valorat amb indicadors. És clar que compten. Però aquí el que ho concentra tot és la música, l'espai i la identitat que dona a la gent que se sent identificada traspassant generacions», aprofundeix. Un element, assegura, que ha permès a molts joves formar-se una idea de la seva identitat cultural i musical al territori.

Aquesta relació profunda amb el públic i l'espai s'acaba establint també amb les mateixes bandes que pugen a l'escenari. Fins al punt, relata el director del festival, que algunes, després d'haver debutat sent uns autèntics desconeguts, han acabat tornant després d'haver-se fet un nom rebaixant les seves pretensions econòmiques per poder actuar a l'Ermita de la Pietat.

«Al final hi ha tres coses que expliquen l'èxit de les jornades. Primer, l'impuls de gent compromesa no només des de l'administració local i territorial, sinó sobretot a nivell d'organització de les pròpies jornades. Sobretot el compromís i fidelitat del públic. I també perquè el territori no és el mateix que ara: en aquell moment, quan van néixer, recordo que era una proposta que no sabíem com agafaria la gent dels diferents pobles. Al final la insistència i el treball darrere va acabar quallant, amb molta força i energia per continuar no se si 20, 25, 30 anys més o els que calguin», ha resumit l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura.

Moment cultural «molt dolç» de les Terres de l'Ebre

L'èxit de la proposta, a més, s'ha d'inscriure també en el «moment molt dolç» que l'activitat cultural, artística i creativa viu a les Terres de l'Ebre, segons ha raonat la directora territorial del Departament de Cultura, Victòria Almuni. En aquest cas, les JMEP han estat un «molt bon exemple» precursor d'altres iniciatives.

«Forma part dels projectes pioners. Per viure un moment com aquest fan falta molts anys de treball», ha certificat. «Aquests 20 anys s'ha anat treballant i millorant un ambient, una forma de treballar al territori que ha permès que, poc a poc, les Terres de l'Ebre estiguin al mapa català, valencià d'activitats amb molta qualitat», ha tancat Almuni.

Un boom, segons ha concretat Vericat, que funciona sincronitzadament evitant trepitjar les diverses iniciatives i de forma totalment complementària.

