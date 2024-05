L'Hospital Verge de la Cinta fabricarà productes quirúrgics personalitzats amb impressió 3D

L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) ha rebut l'autorització per fabricar productes sanitaris fets a mida al seu laboratori 3D. El centre produirà materials personalitzats de fins a classe IIa. L'HTVC és el primer hospital de l'ICS (Institut Català de la Salut) i el primer no terciari a Espanya que aconsegueix aquesta acreditació.

El 3DLab del centre ebrenc es va crear fa prop de tres anys per facilitar l'ús de la tecnologia 3D als professionals. Els materials sanitaris es creen amb un sistema de qualitat propi basat en la norma ISO 13485. Les guies quirúrgiques, per exemple, costaran cent vegades menys que les comercials. Els productes personalitzats també augmentaran la seguretat i precisió de les intervencions quirúrgiques.

Amb els materials quirúrgics fets a mida, l'Hospital de Tortosa preveu «optimitzar els temps» de les operacions i «facilitar la comunicació entre professionals i pacients». Per al tècnic del 3DLab i bioenginyer de segmentació i impressió 3D, Èric Barreda, «aquest nou model d'hospital fabricant» permetrà «democratitzar i personalitzar» la medicina. A més a més, tenir guies i eines quirúrgiques personalitzades a l'HTVC millorarà «la precisió de les tècniques i aportarà valor».

Per aconseguir la llicència del 3DLab ha calgut un procés de documentació durant dos anys que ha involucrat molts departaments de l'Hospital, com Traumatologia, Qualitat, Esterilització, Sistemes d’Informació, Neteja, Persones, Àrea del Coneixement, Compres, Serveis Generals, Prevenció, Preventiva i Direcció.

La llicència rebuda permet a l'Hospital de Tortosa crear productes sanitaris fins a classe IIA. Els productes classe I són els que no entren en contacte amb el pacient, que ho fan només amb la pell, o que entren en orificis corporals com el nas o la boca de manera passatgera. Els materials de classe IIa són els que s'introdueixen al cos per mitjans quirúrgics, però no estan destinats a romandre-hi. També ho són els productes que subministren substàncies o modifiquen els processos fisiològics sense risc.

Models per a formació

El Laboratori 3D de l'HTVC també dissenyarà i fabricarà models anatòmics per a tallers docents que permetran «practicar intervencions i seleccionar el material adequat». Amb aquests productes adaptats a les necessitats del centre també «s'abarateixen costos» i es millora «la qualitat de la docència».

Com ha detallat Adrià Esplugues, coordinador mèdic del 3DLab i radiòleg format en Impressió 3D i Intel·ligència Artificial, l'HTVC es proposa oferir «planificació quirúrgica avançada» a la resta de serveis assistencials per poder ampliar els actuals serveis de simulació. També exploraran «models de col·laboració com a centre fabricant referent» amb altres centres hospitalaris i sanitaris.

