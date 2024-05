Un dispositiu atén a joves aïllats i amb patologies mentals greus arran de la pandèmia

Joves que no surten de casa. O de la seva habitació. Que fa anys que no van a l’escola. Aïllats de la societat, de la seva família. «Són nois i noies que s’han vist directament impactats per la situació de la pandèmia i no han pogut revertir-ho. Hi ha molts més casos dels que ens imaginem».

Cori Juanpere és la cap de l’Equip Guia del Camp de Tarragona. Aquest dispositiu tracta joves de 12 a 25 anys que pateixen problemes de salut mental d’alta complexitat, alt risc psicopatològic i amb trastorns relacionats amb el consum de tòxics.

L’equip està format per perfils professionals de psiquiatria, psicologia clínica, infermeria, treball social i personal administratiu, que es desplacen al domicili del malalt.

«Són perfils de joves que tenen addiccions a les pantalles i tenen problemes comportamentals que generen situacions difícils al domicili», explica Juanpere. En l’últim any, l’equip ha tractat 57 casos, 40 dels quals s’han inclòs a les actuacions. Vuit han rebut l’alta. «Es tracta de fer que aquests nois tornin al circuit sanitari i escolar», diu Juanpere.

Els Equips Guia van arrencar l’any 2021. «El desplegament del servei al territori ens permet atendre acuradament casos de salut mental i addiccions d’elevada complexitat.

El treball en equip i interdepartamental de la Comissió Tècnica Operativa i del mateix Equip Guia són eines fonamentals per fer front a la cronicitat, facilitant la integració social dels joves i disminuint l’impacte social per als usuaris i les seves famílies», exposa Imma Grau, gerenta de la Regió Sanitària Camp de Tarragona.

L’equip té capacitat per atendre 25 usuaris alhora, tot i que actualment en tracta una trentena. «Treballem per sobre de la nostra capacitat. Cada cop tenim més derivacions perquè es veu que funciona el programa i confien», afirma Juanpere. El dispositiu ja té llista d’espera i els professionals creuen que aquesta mena de problemes de salut no s’aturaran.

De moment, no està previst ampliar equips. «Podríem dir que el programa encara és bastant incipient i s’està desenvolupant de manera satisfactòria», apunten des del Departament de Salut.

Ajudar les famílies

Els Equips Guia transformen la situació no només del malalt, sinó de tota la seva família. «Els familiars responen bé. Viuen situacions de tensió durant molt de temps. Arran del nostre treball, afloren problemes emocionals dels pares també», indica Juanpere. «Són casos cronificats. És un procés molt curós que per sort està funcionant», rebla.

15 altes en dos anys Des del 2021, quan va arrencar el programa dels Equips Guia, a Tarragona ja s’han donat 15 altes. «Treballem amb un horitzó de dos anys, màxim», explica Cori Juanpere. Cada Regió Sanitària de Catalunya disposa d’un equip, i tots es reuneixen anualment per a compartit impressions. «Està molt ben dissenyat», conclou Juanpere.

