Uns 500 metges extracomunitaris no tenen reconeguda l’especialitat

529 metges extracomunitaris a Tarragona treballen sense tenir el títol d’especialitat reconegut al país. Aquesta és la dada que s’extreu de l’enquesta elaborada pel Col·legi Oficial de Metges de Tarragona per a conèixer la realitat dels metges extracomunitaris a la província.

Prop del 75% dels metges amb formació extracomunitària col·legiats tenen títol d’especialista expedit al país d’origen, però molts d’ells no el tenen homologat a causa de dificultats administratives.

Concretament, dels 3.262 col·legiats actius, 835 serien de procedència extracomunitària (nacionalitzats o no) i d’aquests, tan sols 306 tindrien títol d’especialitat reconegut (MIR /homologat).

En l’àmbit estatal, segons dades del Ministeri de Sanitat, en els darrers 7 anys s’han presentat 4.400 sol·licituds d’homologació de títols, dels quals un 12,5% s’han homologat (al voltant d’uns 550).

El COMT assenyala que un nombre molt important d’aquests metges amb el títol d’especialitat no homologat manifesten ja estar exercint en l’àmbit de la seva especialitat.

«Molts d’ells amb contractes temporals renovables dins del sector de la sanitat pública (tant en ICS com SISCAT) constituint un suport fonamental per un sistema sanitari en plena crisi demogràfica de professionals, sobretot en territoris com les Terres de l’Ebre», exposa en un comunicat.

Vetllar per la bona praxi

Pel president de la institució, el doctor Sergi Boada, «és en el marc de la funció d’ordenació de la professió del Col·legi de metges i en la obligació de vetllar per la bona praxi mèdica i la seguretat dels ciutadans que no podem posar-nos de perfil davant d’aquest situació». «Per aquest motiu s’ha decidit elaborar un document de posicionament», exposa el president.

En aquest context, recentment, la Comissió Europea va publicar la Recomanació (UE) 2023/2611, de 15 de novembre de 2023, relativa al reconeixement de les qualificacions dels nacionals de tercers països.

Aquestes recomanacions europees van dirigides, principalment, a posar l’accent en la necessitat de facilitar la integració en el mercat laboral dels professionals amb qualificacions obtingudes en tercers països, mitjançant l’acceleració dels processos i la simplificació dels procediments.

El document elaborat pels serveis jurídics del col·legi tarragoní posa de manifest que «hi ha un important retard en els processos d’homologació dels títols d’especialista dels metges extracomunitaris exercint a les comarques de Catalunya Sud».

Alhora, deixa la porta oberta a què, des del COMT en el marc de les seves competències i treballant conjuntament amb la Secció de Metges de Formació Extracomunitaria, es consideri dur a terme aquelles accions adreçades a donar visibilitat a aquesta realitat, a donar a conèixer les dificultats en que molts metges col·legiats es troben i posar de manifest com afecta aquesta circumstància al sistema sanitari a fi i efecte d’emplaçar a l’administració a agilitzar la resolució dels expedients.

El 69% parlen català

El 87% dels metges que exerceixen a Catalunya afirmen que entenen el català i el 87,6%, que el saben llegir. Amb tot, el percentatge dels que el saben parlar baixa al 69,1% i els que el saben escriure són el 61,4%.

Són alguns dels principals resultats d’un estudi elaborat pel Consell de Col·legis de Metges a partir d’una enquesta que l’any passat van respondre més de 1.300 professionals d’algun dels quatre col·legis catalans.

L’enquesta també mostra que el 67% dels metges nascuts fora de Catalunya i que exerceixen al sistema sanitari català vol millorar les seves competències en llengua catalana.

