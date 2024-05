Tortosa, escenari d'un simulacre d'atac intencionat amb 24 víctimes

Més de 500 alumnes, formadors, i professionals sanitaris i d'emergències han seguit aquest dimecres un exercici de simulacre al pavelló firal de Tortosa, on se celebren les Jornades d'Emergències de les Terres de l'Ebre (JETE).

La pràctica ha simulat l'atac intencionat amb arma de foc i arma blanca en un bar i una terrassa i hi han participat més de 60 professionals i 23 vehicles dels cossos d'emergències, que han atès 24 víctimes, inclòs l'agressor que ha estat ferit quan l'han reduït els Mossos d'Esquadra.

Aquesta és la sisena edició de les JETE, que organitza el SEM i l'IES de l'Ebre. En el programa de tallers també destaca la ponència i simulació sobre reanimació cardiopulmonar extracorpòria d'aquest dijous.

L'exercici de simulacre s'ha fet des de l'arribada i l'atac de l'agressor fins a l'evacuació dels ferits als centres hospitalaris i ha sigut un dels actes destacats de la primera jornada del congrés d'Emergències de l'Ebre que enguany compta amb prop de 600 participants. Les JETE tenen l'objectiu de donar a conèixer els «últims protocols sanitaris d'emergències» i que es puguin posar en pràctica els aprenentatges dels alumnes de cicles formatius en Tècnic d'Emergències Sanitàries. El lema enguany és «l'especialització com a camí de l'excel·lència» i se centra en una gestió de l'emergència amb una visió multidisciplinària.

El cap territorial del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Isaac Lucas, i la tutora dels cicles en Emergències Mèdiques de l'Institut de l'Ebre, Maria José Cavallé, han destacat la «importància» d'oferir aquesta perspectiva pràctica i motivadora als estudiants i futurs professionals del sector al territori. «És una inversió de futur», ha assenyalat Lucas. 400 dels 1.500 alumnes de l'Institut ebrenc estudien cicles de la família sanitària.

Les JETE se celebren cada dos anys i s'han fet a les quatre comarques ebrenques, però aquesta sisena edició repeteix seu a Tortosa perquè les instal·lacions i serveis de la ciutat «faciliten» l'organització d'un congrés sanitari i educatiu que ha crescut exponencialment. De tenir uns quaranta inscrits en les primeres jornades, s'ha assolit enguany «un topall» de més de 420 inscrits i prop de 600 participants que «difícilment» es podrà ampliar en pròximes edicions.

Les Jornades es divideixen en tres franges horàries on s'han programat tallers, ponències i píndoles informatives. L'acte central d'aquest dimecres ha sigut l'exercici de simulacre d'un incident intencionat on un agressor amb una arma de foc i una arma blanca, ha entrat en un bar, recreat a l'entrada del pavelló firal de Tortosa. Primer, ha atacat totes les persones que hi havia a l'interior, i després també ho ha fet amb les que hi havia a la terrassa exterior.

Atac amb ferits simulat

La simulació ha escenificat l'entrada de la primera trucada al 112, l’activació dels Mossos d'Esquadra, el traspàs de l'alerta a la Central de Coordinació Sanitària CECOS. Els primers en arribar han sigut les unitats ARRO dels Mossos que han reduït l'atacant, i tot seguit han anat arribant la resta de cossos d'emergències. Les Unitats d'Intervenció i Suport, integrades per professionals sanitaris amb equipament i formació tàctica han donat la primera cobertura sanitària als agents policials i als ferits.

El SEM ha començat el triatge i valoració dels afectats mentre es muntaven les infraestructures per atendre'ls. Un cop estabilitzats, s'han evacuat els que ho requerien als centres hospitalaris. També s'ha ofert in situ atenció psicològica als ferits lleus o il·lesos.

Els Bombers de la Generalitat han donat suport al SEM en la resposta operativa. També s'han desplaçat fins al lloc tres responsables de la direcció general de Protecció Civil encarregats de gestionar l'activació i desenvolupament del protocol APCAT (Atenció a les Persones en Emergències Greus a Catalunya). En total hi ha hagut 18 afectats físics i 6 amb afectació psicològica.

El SEM activa tretze unitats, el Vehicle d'Intervenció Ràpida (VIR), una ambulància de Suport Vital Avançat (SVA), dues unitats especialitzades en Intervenció i Suport (UIS), tres ambulàncies de Suport Vital Bàsic (SVB), dos vehicles de logística, un TSNU, dos equips de suport psicològic i un comandament. El cos de Mossos d’Esquadra han participat amb dos dispositius de l’ARRO, tres vehicles de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) i un comandament. Protecció Civil ha desplegat dos vehicles de suport de Creu Roja.

Poder fer aquest exercici davant de centenars d'alumnes i professionals «és un pas endavant» i una oportunitat única per a molts dels estudiants. «És nou per a ells, i aporta un valor perquè ho veuen, se'ls explica, hi participen i fins i tot fan brífings posteriors per fer-ne valoracions. És molt positiu», ha apuntat el cap del SEM. «La pràctica és molt important perquè, si no es practica, perds expertesa, i si perds expertesa, quan t'hi trobes, no ets capaç de fer-ho. Calen aquests exercicis», ha afegit Isaac Lucas.

Tècnica de reanimació pionera

A més del simulacre, Lucas ha apuntat que es faran una desena de tallers sobre «diferents aspectes de l'abordatge de l'emergència, sobretot hospitalària» i una desena de ponències més i sis taules rodones. Destaca en aquest programa la macro ponència que es farà per primera vegada amb «una simulació completa, en territori espanyol, i de forma bastant espectacular», sobre la reanimació cardiopulmonar extracorpòria (ECMO-RCP). Els professionals d'Alta Complexitat del SEM i l'ECMO Team dirigiran la macroponència i participaran en la simulació de l'atenció a un pacient una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB) una unitat de Suport Vital Avançat (SVA) i la Unitat d’Altes Capacitats (Q00) destinada al Trasllat Crític d’Alta complexitat, única al sud d'Europa.

Aquesta una unitat especialitzada en pacient crític complex, tant adult com pediàtric, permet apropar una UCI de tercer nivell a qualsevol punt del territori, i permet integrar tots els professionals que conformen l'equip especialitzat (entre 8 i 9) en pacients en ECMO, així com l'electromedicina necessària que es requereix en aquest tipus de trasllats. La teràpia ECMO s’utilitza com a substitució temporal de la funció pulmonar o del cor, permetent l’oxigenació de la sang fora del cos.

En la simulació d'aquest dijous es combinarà amb la maniobra RCP que es fa en aquelles persones que han patit una aturada. El pacient aturat serà tractat amb maniobres de RCP durant 10 minuts (en comptes dels 30 minuts habituals) i traslladat a l'hospital, on serà connectat a un dispositiu d’ECMO. Es tracta d’una tècnica ja provada i que ha demostrat augmentar la supervivència del pacient aturat i amb bon resultat neurològic.

