Cambrils presenta la 4a edició de les Jornades per la Salut de les Dones

L’Ajuntament de Cambrils va presentar ahir la quarta edició de les Jornades per la Salut de les Dones que, enguany, es duran a terme del 29 de maig a l’11 de juny. La programació inclou algunes activitats obertes a tota la població i d’altres adreçades a les dones de forma específica.

El programa s’iniciarà el 29 de maig amb la xerrada-taller Ecoopcions a l’Ateneu Juvenil a càrrec de Núria Sorribes, educadora de salut sexual i afectiva. Sorribes parlarà sobre els diferents mètodes per a la gestió del sagnat menstrual que són més agraïts amb el nostre cos i també amb el medi ambient. Serà un espai per a reflexionar sobre la gestió què en fem del cicle menstrual i per a resoldre dubtes.

Les jornades continuaran el 30 de maig amb l’activitat Cercle de dones: Viu ser dona impartida per Montse Martí, terapeuta holística, coaching lúdic corporal i facilitadora de cercles de dones. Serà un espai de desenvolupament personal per aprendre, compartir i reconnectar amb el nostre cicle menstrual des d’una vessant integral.

El diumenge 9 de juny es durà a terme la Cursa de les Dones de Cambrils, oberta a tothom, que enguany arriba a la seva cinquena edició, organitzada des del departament d’Esports i Naturetime Events. Aquest any, les donacions recollides aniran en benefici de la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.

L’11 de juny, a l’Hospital Lleuger, es realitzarà la xerrada Rehabilitació del sòl pelvià a càrrec d’Àngels Roca, presidenta de l’ASIA, que estarà acompanyada d’especialistes de l’Hospital Joan XXIII, així com dels doctors Francesc Feliu i Cristina Ibars.

Activitats setmanals

El programa també inclou activitats que es realitzen setmanalment. Per una banda, s’ofereixen dos punts per a joves de 12 a 30 anys organitzats per Joventut i l’Hospital Lleuger. Un d’aquests és el punt de salut, que serà a l’Ateneu Juvenil els dimarts de 17 a 19 h. Aquest serà un espai de consulta personal i confidencial per parlar sobre qualsevol tema de salut. També hi haurà el Punt de Salut comunitària, els dimarts de 17.30 a 19 h, per joves que necessiten parlar sobre com se senten.

Per altra banda, hi ha l’Espai de Veïnes: Trobada, cura i creativitat, que serà els dijous de 17.30 a 19 h al Casal de la Gent Gran. Aquest espai l’organitza l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils i el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural del departament de Benestar Social. En aquest cas es treballa de manera grupal el benestar emocional comunitari, l’apoderament i coneixença a través de l’escolta activa, dinàmiques relacionals i l’artteràpia.

