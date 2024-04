Arxiven els expedients d'autorització de dos parcs solars al Perelló i l'Ametlla de Mar

La direcció territorial d'Acció Climàtica a les Terres de l'Ebre ha arxivat el procediment administratiu per rebre les autoritzacions de dos projectes de parc solar a la comarca del Baix Ebre. Es tracta de la planta fotovoltaica Amepersol 1 al Perelló, de 34,53 MW, i les seves línies d'evacuació als termes del Perelló i Rasquera, i de la planta Rapersolar 1 a l'Ametlla de Mar, de 40 MW, amb línies d'evacuació al mateix terme municipal.

Red Elèctrica Española ha comunicat al departament que els projectes tenen caducats els permisos d'accés i connexió de la instal·lació per no haver acreditat el compliment de les fites. La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar un recurs d'alçada a Energia.

Com publica aquest dimarts el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), s'arxiva, d'una banda, la sol·licitud de l'empresa Unosig Energías SL - autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció - del projecte del parc solar Amepersol 1 al Perelló, i la sol·licitud de l'empresa Neosol Tecnología y Energía SL - autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció - del projecte del parc solar anomenat Raspersolar 1, a l'Ametlla de Mar-. Les dues empreses formen part del grup EDORA, amb seu social a Sevilla.

Red Eléctrica Española va comunicar a la direcció general d'Energia, amb data 25 de setembre de 2023, la caducitat automàtica dels permisos d'accés i connexió de la instal·lació en tràmit per no haver acreditat davant del gestor de la xarxa de transport el compliment de les fites, tal com s'estableix a l'article 1 del Reial decret llei 23/2020. Les dues promotores tenen un mes per interposar un recurs d'alçada.

