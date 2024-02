Convenis simulats i comptabilitat anòmala, les presumptes irregularitats de l'IES de l'Ebre

Convenis de pràctiques amb contractes simulats, comptabilitat irregular i fins i tot «explotació laboral» són les presumptes vulneracions s'investiguen a l'IES de l'Ebre de Tortosa, després de la denúncia de dos docents a la Bústia Ètica de la Generalitat, a Educació i a l'Oficina Antifrau. Fonts pròximes al cas expliquen que se signaven convenis de pràctiques amb empreses a les quals els alumnes no anaven mai. Aquests estudiants, cinc o sis per curs, acabaven treballant al centre com a operaris de manteniment i cobraven amb xecs que es feien constar a la comptabilitat com a factures «a proveïdors diversos». No hi ha cap investigació policial pels fets. Hi ha una denúncia anterior a un docent per suplantació d'identitat que està arxivada.

La denúncia per les irregularitats de les pràctiques que alguns alumnes feien a l'IES de l'Ebre – fora de normativa - es va presentar el 8 d'octubre de 2023, segons ha pogut confirmar l'ACN. Com confirmen també fonts del Departament d'Educació, Inspecció va aturar de seguida les pràctiques dins del centre d'alguns alumnes, que feien tasques de manteniment informàtic i fins i tot d'electricitat. Segons fonts governamentals això va passar al desembre, tot i que altres fonts asseguren que va ser abans, el 6 de novembre.

És en aquest moment que la pressió sobre els professors denunciants s'agreuja perquè segons fonts pròximes, se'ls fa responsables de la falta de personal per cobrir i atendre incidències i se'ls assenyala. El sindicat UGT intervé per donar suport i acompanyament davant d'aquest presumpte cas d'assetjament laboral.

Contracte i sous irregulars

Tot i que els convenis de pràctiques irregulars se signaven a principi de curs, presumptament alguns d'aquests alumnes havien passat l'estiu treballant dins del centre presumptament sense contracte ni cobertura legal. Alguns estudiants, formats en tots els cicles de l'IES de l'Ebre en legislació laboral, qüestionaven aquestes pràctiques als seus tutors.

Els nois cobraven en xecs que consten a la comptabilitat dels dos últims cursos com a factures a proveïdors diversos on també consta el pagament d'aquests sous per part de les empreses on suposadament feien les pràctiques de formació.

Ultimant la investigació

Educació s'ha limitat a confirmar que tenen un expedient informatiu obert. El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, ha afegit aquest dimarts que es podria concloure «en pocs dies» per detallar «quina és la diagnosi de la situació». «S'actua des del primer moment i no es demora ni es demorarà per a disposar de les conclusions i prendre les mesures que corresponguin», ha assegurat el delegat ebrenc.

També l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan ha demanat celeritat per resoldre la situació, «per La imatge i el bé d'un dels instituts més importants de Catalunya - amb més de 1.500 alumnes-». «Que s'actuï ràpidament i s'esclareixin els fets, i es pugui passar pàgina i tornar a la normalitat», ha dit el batlle.

Denúncia prèvia per suplantació d'identitat

El Departament va fer menció a una investigació policial per la denúncia a un docent de l'IES de l'Ebre. Fonts dels Mossos d'Esquadra han negat que aquesta investigació tingui res a veure amb la investigació de les pràctiques escolars irregulars. L'ACN ha pogut comprovar que es tracta d'una denúncia a un dels professor com a presumpte autor d'un delicte de suplantació d'identitat.

Es tracta d'uns fets del passat mes de setembre, quan es va penjar un missatge crític a la direcció de l'IES de l'Ebre en una plataforma educativa i es va acusar un dels docents de fer un ús il·legítim del compte d'un altre professor substitut. El jutjat número quatre d'instrucció de Tortosa va arxivar provisionalment el cas al gener.