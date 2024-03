L'IES de l'Ebre rebutja el «desprestigi mediàtic» i reivindica «la qualitat docent» del centre

Desenes de professors i alumnes de l'IES de l'Ebre de Tortosa s'han concentrat a les portes del centre escolar aquest divendres al matí per demanar que «s'aturin les acusacions» publicades sobre presumptes pràctiques irregulars d'alumnes de FCT/DUAL que s'investiguen i han mostrat el seu suport als companys del departament d'Informàtica i Comunicacions afectats. En un manifest llegit per tres de les professores, s'han denunciat «els atacs injustificats, calúmnies i desqualificacions» que ha rebut aquests docents. També lamenten que l'institut pateixi «una campanya de desprestigi» per les informacions aparegudes en mitjans de comunicació. Reivindiquen «la qualitat docent del centre» i que la ciutadania mantingui la «confiança» en l'institut.

En el text que s'ha llegit i que té el suport de part del professorat de l'IES de l'Ebre, es recrimina «els atacs personals i professionals» als quals «s'ha sotmès» als docents d'informàtica del centre «des de l'inici» de l'actual curs escolar.

Segons es conta en l'escrit, en un claustre aquest dimecres es va informar al professorat que arran del cas de les suposades pràctiques irregulars, s'han presentat fins a cinc denúncies a alguns professors, quatre de les quals han estat desestimades, fins el dia d'avui. També es va apuntar que dues empreses col·laboradores «han manifestat no sortir als mitjans de comunicació», però que «en general les empreses estan responent bé i estan obertes a col·laborar en positiu».

Sobre aquesta reunió ordinària del professorat, el manifest també recrimina que un dels docents participants no «respectés» la decisió – presa per 120 vots a favor, 25 en blanc i 3 en contra- de no enregistrar la sessió, d'acord amb la instrucció 3/3023 sobre aquesta qüestió del Departament d'Educació.

Els professors han mostrat una opinió crítica al tractament mediàtic del cas i han reivindicat «informació rigorosa, ètica i honesta», així com «un consum crític» de la informació per part de la ciutadania.

A títol personal, el professor Jaume Ramos, del departament d'informàtica i comunicacions, ha refermat aquest «suport a la tasca del col·lectiu docent de l'Institut de l'Ebre» i ha denunciat una situació «d'indefensió total» que pateixen «perquè qualsevol declaració es converteix en un delicte». Ramos ha reclamat que se separi l'àmbit educatiu de l'administratiu i ha lamentat «que es difami» el col·lectiu amb algunes acusacions «d'explotació laboral» o males praxis d'avaluació als alumnes.

Ramos ha detallat un parell de «projectes» que han permès oferir «oportunitats formatives» als estudiants i un «estalvi» al centre, com el recondicionament d'ordinadors o la instal·lació de la xarxa de fibra òptica. Amb aquest exemple el docent ha recordat que la societat «de vegades va per davant de les normatives» i ha defensat que cal que es permeti fer pràctiques en els centres docents.