L'abocador del Mas de Barberans genera energia amb biogàs fet de metà per a la planta de lixiviats

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) ha posat en marxa dos nous equipaments per millorar la sostenibilitat i capacitat del dipòsit controlat de residus del Mas de Barberans (Montsià). D'una banda, fa un mes que han posat en marxa una petita planta que converteix el metà en biogàs amb el qual s'abasteix d'energia la planta de lixiviats.

També s'ha incorporat a l'abocador una trinxadora per reduir les entrades de residus voluminosos i restes vegetals amb l'objectiu d'allargar la capacitat de la fase tres de l'abocador, que està a punt d'omplir-se. La màquina s'ha finançat amb 700.000 euros d'ajut de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC). El COPATE treballa per adquirir més terrenys i obrir una quarta fase.

El dipòsit controlat de residus del Montsià rep unes 48.000 tones anuals d'escombraries procedents de tots els municipis de la mateixa comarca i de la comarca del Baix Ebre, una àrea de més de 100.000 habitants. Com ha apuntat el president del COPATE, Ivan Garcia, amb els dos nous projectes "es pretén reduir l'espai" de la brossa que entra a l'abocador, "per guanyar temps" i allargar la vida útil de la fase tres, que està "a punt d'arribar al cent per cent de la seva capacitat".

Paral·lelament, el metà de la fase dos, i aviat també s'aprofitarà el de la fase tres, ja es transforma en biogàs en la nova planta que s'ha posat en marxa al dipòsit del Montsià. La planta de biogàs s'ha subvencionat amb 200.000 euros dels Fons Next Generation atorgats a les Reserves de la Biosfera.

El gas de metà que generen els residus colgats a l'abocador, uns 200.000 metres cúbics l'any passat, per exemple, es transforma en biogàs suficient per abastir el 80% de l'energia de la planta de tractament dels lixiviats. Amb el biogàs es pot generar enter 35 i 60 kW de potència. "D'aquesta manera, tanquem el cercle dins la mateixa planta, tant en temes d'energia com sobretot de capacitat", ha assenyalat Garcia.

A més a més, l'abocador ha deixat d'emetre gasos d'efecte hivernacle, primer reduint aquestes emissions un 40% cremant el metà i ara arribant al 100% amb la planta de biogàs. "És pràcticament nul el que s'envia a l'atmosfera i les inversions són totalment necessàries per aprofitar al màxim i generar l'energia que necessita la planta", ha dit el president del Consorci. Els pressupostos del COPATE de 2024 preveuen la inversió per instal·lar plaques fotovoltaiques a la planta de triatge de la matèria orgànica, perquè l'equipament també sigui autosuficient.

Proves d'hidrogen verd

A les mateixes instal·lacions del Mas de Barberans, l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) valida una nova tecnologia de baix cost per produir gas natural renovable a partir de residus orgànics i hidrogen verd. El projecte, anomenat RuralGas, ha validat un dispositiu desenvolupat per IREC que combina el biogàs provinent de l'abocador amb hidrogen, per donar lloc a metà verd, és a dir, un gas natural renovable amb la mateixa composició que el gas natural d'origen fòssil que fem servir amb regularitat. La novetat és que la tecnologia s'ha dissenyat especialment dissenyada per a entorns rurals i amb capacitats d'inversió "més modestes".