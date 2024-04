L'errada d'Estrella Galicia: confon la Costa Daurada per la Brava en un anunci a Tarragona

Estrella Galicia ha confós la Costa Daurada per la Costa Brava en un anunci a Tarragona. Aquest cartell forma part de la campanya publicitària dissenyada per a promocionar l'edició especial de la cervesa dedicada a Catalunya, sota el lema «Una cervesa per gaudir d'oest a est».

La marca ha elaborat diversos cartells com aquest, personalitzats per a diferents localitats de Catalunya on es pot trobar aquesta ampolla especial.

La intenció és que a cada municipi es situïn anuncis adaptats al territori on es troben, però sembla que s'ha comès un error i s'han col·locat cartells publicitaris a la ciutat de Tarragona que estarien destinats per la província de Girona, que sí que pertany a la Costa Brava.

