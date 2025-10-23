Viral
El millor beach club d’Europa està en aquest municipi de Tarragona: triomfa als 'Oscar' del turisme
Aquest resort residencial d’alt nivell competia contra uns altres deu clubs europeus, cinc d’ells espanyols
L’INFINITUM Beach Club, ubicat a Salou, ha estat reconegut per quart any consecutiu com el millor beach club d’Europa. Aquest prestigiós guardó li va ser atorgat a la 32a edició dels World Travel Awards, celebrats recentment a Sardenya, coneguts mundialment com els 'Oscar' del Turisme.
Aquest resort residencial d’alt nivell ha destacat entre deu clubs europeus competidors, cinc d'ells espanyols i de renom com Blue Marlin Ibiza i Nikki Beach Marbella. El reconeixement premia l’excel·lència en qualitat, sostenibilitat i innovació que ofereix INFINITUM, consolidant la seva posició com a destí prèmium al Mediterrani.
Tarragonès
El poble de Tarragona on estiuejava Risto Mejide
Daniel Cabezas Ramírez
Envoltat de vegetació i amb impressionants vistes al mar Mediterrani, INFINITUM Beach Club ofereix una experiència única amb les seves deu piscines, entre elles les icòniques Infinity Pools. La seva oferta es diversifica per a diferents públics, incloent zones exclusives per a adults, àrees de benestar i espais per al lleure familiar, garantint així una experiència personalitzada per a cada visitant.
La proposta gastronòmica és un altre dels punts forts del club, que compta amb tres restaurants amb vista al mar. Gusto y Pura ofereixen experiències exclusives per a membres, mentre que Flamma Beach Foodhouse està obert al públic general, amb una variada carta que inclou arrossos, carns i peixos a la brasa, acompanyats de música en directe a la seva terrassa.
Camp de Tarragona
Els 12 pobles medievals més bonics de Tarragona per visitar aquesta tardor
Daniel Cabezas Ramírez
Després de tancar la temporada més exitosa fins la data el passat 28 de setembre, l’INFINITUM Beach Club es posiciona com un referent a la Costa Daurada i com un destí proper tant per a residents de Barcelona com per a turistes. La seva constant innovació i compromís amb la qualitat són clau per a mantenir la fidelitat dels seus clients i continuar creixent.
El guardó dels World Travel Awards, triat mitjançant un rigorós sistema de votació que involucra professionals i consumidors del sector turístic, reafirma la reputació internacional d’INFINITUM. A més, Salou també continua guanyant protagonisme al mapa mundial del turisme de luxe i experiències exclusives.