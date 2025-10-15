DANA Alice
Una influencer demana ajuda després del temporal a l'Ebre: es necessiten pales, botes i mans
Aquest cap de setmana s’han organitzat autobusos des de Barcelona per desplaçar-se a les zones més afectades
L’influencer Cèlia Espanya, originària de l'Ebre, ha demanat ajuda a través de les seves xarxes socials pels devastadors efectes que ha deixat la DANA Alice a les Terres de l’Ebre. En una sèrie d'stories a Instagram ha demanat la col·laboració de la ciutadania per donar un cop de mà a persones que ho han perdut pràcticament tot.
«Aquí baix se necessita ajuda. Podeu trucar als ajuntaments de La Ràpita, Alcanar o Godall. Allà vos demanaran les vostres dades i vos indicaran on podeu anar per ajudar. Se necessiten pales, botes, cubells, frontals, guants, escombres de jardí...». La tempesta ha deixat inundacions, destrosses materials, talls de carreteres i habitatges negats en municipis com La Ràpita, Godall i Alcanar, entre d’altres.
A més, l’influencer ha compartit diversos missatges que li han arribat després de pujar les stories ensenyant la situació que s’està vivint a les Terres de l’Ebre. Entre ells destaca un en el qual l’informen que, aquest cap de setmana, s’han organitzat diversos autobusos des de Barcelona per desplaçar-se fins a les zones més afectades i ajudar el màxim possible.
D’altra banda, els Bombers es troben aquest dimecres prioritzant l’ajuda i la neteja de la zona de Ràpita i Alcanar i obriran un nou sector a Amposta per atendre masies i habitatges disseminats on hi ha constància que algunes famílies han quedat aïllades.
L’inspector de Bombers, Oriol Corbella, ha explicat que des de primera hora del matí s’estan coordinant 78 efectius i 28 vehicles de cos, que treballaran amb més d’un centenar de voluntaris de Protecció Civil i les ADF, que han tornat a anar a donar suport en les tasques de neteja dels pobles afectats pels xàfecs de diumenge.