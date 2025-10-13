Meteorologia
Els pobles de Tarragona més afectats per la DANA Alice: acumulacions de gairebé 300 l/m2
Sis estacions del Meteocat superen els 120 litres/m2 durant un episodi que encara no ha acabat
Mas de Barberans (Montsià) ha estat la localitat més castigada fins ara pel temporal de pluges que està afectant les Terres de l'Ebre. Al municipi hi han caigut entre dissabte i primera hora d’aquest dilluns fins a 280 litres per metre quadrat i, si bé la intensitat de la pluja s’ha relaxat les últimes hores, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que l’episodi encara no ha acabat.
El temporal ha deixat també quantitats molt destacades a la majoria d’estacions del Meteocat al Montsià i el Baix Ebre. En cinc s’han superat els 120 mm: 191,9 mm al PN dels Ports (Baix Ebre), 160,1 a els Alfacs (Montsià), 151 mm Amposta (Montsià), 141,4 a Aldover (Baix Ebre) i 121 a l’Aldea (Baix Ebre).
La població de Mas de Barberans (Montsià) ja havia acumulat ahir a la nit prop de 190 litres per metre quadrat, sent l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya amb un registre més elevat (com ja va passar dissabte). Durant la darrera nit se n’hi ha afegit 90 litres més, fins a l’acumulat total de 280 litres dels quals aquest matí ha informat el Meteocat.
A més de les esmentades, altres estacions de la zona han tingut registres també destacats, com les d’Ulldecona, les Cases d’Alcanar i Horta de Sant Joan, que han superat respectivament els 80 l/m2.
Baix Camp
El poble amb menys habitants de Tarragona: només 36 veïns i un entorn únic
Daniel Cabezas Ramírez
300 mm a Amposta durant el darrer episodi
Tot i la intensitat, el Meteocat no informa de cap rècord per acumulació ni per intensitat de pluges en el que portem de temporal. En aquest sentit, el darrer episodi de pluges intenses viscudes a la zona, el passat 28 i 29 de setembre, es van superar a Amposta els 300 mm, un rècord històric, mentre l’acumulat de l’episodi actual està en 151mm, fins aquest matí. També a els Alfacs n’hi van caure 214,8 mm, i ara en porten 160,1 mm. Això sí, els 280 mm que s'han registrat ara a Mas de Barberans ja han superat els 220,2 mm que es van recollir al setembre.