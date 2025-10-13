Política
Illa alerta que l'episodi de pluges «no s'ha acabat» i fa una crida a la prudència
Des de la Generalitat estan estan estudiant si declararan els municipis afectats com a zona catastròfica
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha alertat que el temporal de pluges «no s'ha acabat» i ha fet una crida a la prudència davant de la previsió de nous aiguats durant la jornada. En declaracions des de Tortosa, Illa ha explicat que els models de predicció meteorològica indiquen nous episodis de pluges, que poden ser torrencials, a partir de mig matí i migdia, i durant la tarda. A més ha indicat que els models «no permeten predir ni a quin lloc ni a quina hora» però podrien estendre's al prelitoral i litoral. Per això, ha insistit que continua la situació d'«emergència» i i el Cecat es tornarà a reunir tant a les 13.00 hores com al vespre, tant per avaluar les actuacions fetes com per decidir si cal estendre les mesures de prevenció. prevenció.
El president ha explicat que, de cara a noves pluges, preocupa especialment la zona de l'Ebre i el Baix Camp, ja que hi ha molta aigua acumulada. A més, ha insistit que els models meteorològics continuen donant probabilitat alta de més aiguats forts o torrencials just en aquestes comarques, però amb la possibilitat que s'estenguin a d'altres del litoral i del prelitoral. Per això, s'avaluarà si les mesures preventives vigents aquest dilluns s'han d'estendre de cara a demà. En tot cas, Illa ha insistit que aquest dilluns «no és dia de moure's» a la zona afectada.
De fet, el tancament dels centres educatius afecta uns 50.000 alumnes de 238 centres escolars.
Episodi «excepcional»
El president ha afirmat que l'episodi de pluges viscut a la zona de l'Ebre i el Baix Camp ha estat «excepcional» i ha celebrat que no s'hagi produït cap dany personal, més enllà de 19 persones ferides, totes lleus a excepció d'una greu.
Illa ha agraït la tasca de tots els serveis d'emergència i ha destacat que la primera prioritat ha estat protegir les persones. Un cop superada aquesta primera fase, ha explicat que ara es duran a terme les accions menys urgents, s'avaluaran tots els danys i s'establiran les accions necessàries per anar recuperant la normalitat.
Entre altres afectacions hi ha les viàries, amb diverses carreteres tallades. En aquest sentit, el president ha explicat que es trigarà «un o dos dies» a recuperar l'N-340. «Però això és un altre ordre de prioritats, el més important és que ningú ha pres mal», ha manifestat.
Estudien si es declararà zona catastròfica
Illa ha avançat que ha encarregat a la consellera d'Economia que coordini un primer paquet de mesures per atendre els danys provocats per les pluges. Ha garantit que el Govern «actuarà» per recuperar la infraestructura pública i privada danyada i per ajudar les persones amb afectacions importants amb els recursos que siguin necessaris. Ho farà, ha dit, en coordinació amb el govern espanyol. De fet, ha explicat a RTVE que els dos executius estan estudiant si declararan els municipis afectats com a zona catastròfica.
El president té previst visitar Godall i Santa Bàrbara i reunir-se amb els alcaldes de la zona durant el matí.
D'altra banda, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha assegurat que hi ha «recorregut de millora» en algunes infraestructures que no s'han d'intentar refer sinó «replantejar» i «adequar» a la «nova realitat». En declaracions a RTVE, ha afegit que expropiar edificis que puguin estar en zones que no reuneixen les condicions de seguretat seria «l'últim recurs», després d'analitzar si hi ha altres maneres de pal·liar aquesta situació.
Per últim, i també en declaracions a Catalunya Ràdio, ha afirmat que s'ha de «reforçar la capacitat de resposta a les Terres de l'Ebre» i per això s'haurà d'encarregar a diferents efectius de la Generalitat que, un cop tancat l'episodi, es treballi en aquesta direcció.