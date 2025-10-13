Carreteres
Reoberta l’AP-7 però segueixen tallades sis carreteres més, entre elles l'N-340 i la C-12
Bombers i Mossos revisen la xarxa viària per fer neteja i esgotament d’aigua acumulada
L’AP-7 ha quedat reoberta entre Ulldecona i Freginals en sentit sud a quarts de dues de la matinada, mentre que en sentit nord es manté un carril tallat per netejar la via. Es mantenen tallades l’N-340 entre Amposta i Alcanar, la C-12 entre Amposta i Tortosa, la TV-3408 entre Amposta i La Ràpita, la TV-3317 a Freginals, la T-1025 entre Santa Bàrbara i Mas de Barberans i la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Galera.
Els Bombers i els Mossos han revisat durant la nit la xarxa viària per fer neteja de la calçada i esgotament d’aigua acumulada. En alguns casos caldrà enviar-hi maquinària pesada per la presència de rocs o, fins i tot, d'algun mur esfondrat, segons han informat des de Bombers. El Grup d'Estructures Col·lapsades està inspeccionant diferents construccions i vies per valorar possibles afectacions estructurals.